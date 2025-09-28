الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة فاطمة بنت سعيد محمد الكندي

28 سبتمبر 2025 15:40

قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الأحد، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، واجب العزاء في وفاة فاطمة بنت سعيد محمد الكندي، وذلك خلال زيارة سموّهما لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة وذوي الفقيدة، سائلين المولى عزّ وجلّ، أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

المصدر: وام
حمدان بن محمد
دبي
