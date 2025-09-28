سعود بن صقر يعزي في وفاة فاطمة بنت سعيد الكندي

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وبحضور عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها فاطمة بنت سعيد محمد الكندي.

وأعرب سموه، خلال تقديمه واجب العزاء في مجلس العزاء في منطقة ند الشبا بدبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.