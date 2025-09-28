الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سعود بن صقر يعزي في وفاة فاطمة بنت سعيد الكندي

سعود بن صقر يعزي في وفاة فاطمة بنت سعيد الكندي
28 سبتمبر 2025 16:44

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وبحضور عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها فاطمة بنت سعيد محمد الكندي.

وأعرب سموه، خلال تقديمه واجب العزاء في مجلس العزاء في منطقة ند الشبا بدبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
حاكم رأس الخيمة
واجب العزاء
تعزية
عزاء
