علوم الدار

طقس صحو نهارا ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة غدا

أبوظبي
28 سبتمبر 2025 17:49

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر مثيرة الغبار، وحركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الموج في الخليج العربي، متوسط إلى مضطرب. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:16، والجزر الأول عند 09:23 والجزر الثاني عند الساعة  00:31.
في بحر عمان، الموج خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 34 :12 والمد الثاني عند الساعة 03:26، والجزر الأول عند الساعة  07:48 والجزر الثاني عند الساعة 20:13. 
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                   الحرارة العظمى    الحرارة الصغرى    الرطوبة العظمى    الرطوبة الصغرى
أبوظبي                     40 29 85 40
دبي                          39 30 80 40
الشارقة                      39 26 85 40
عجمان                       39 29 90 35
أم القيوين                    39 25 90 35
رأس الخيمة                 40 27 80 35
الفجيرة                       37 29 85 30
العـين                         40 27 85 25
ليوا                            41 24 85 30
الرويس                       37 27 85 25
السلع                          40 25 80 25
دلـمـا                          37 30 70 25
طنب الكبرى / الصغرى  35 31 85 45
أبو موسى                    35 31 85 45.

المصدر: وام
