جامعة ليوا توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع جامعة ريجينا الكندية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة ليوا توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع جامعة ريجينا في كندا. جرى التوقيع في أبوظبي، بحضور البروفيسور محمد محجوب ضياف، رئيس جامعة ليوا، والسيد هارون شودري، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية بجامعة ريجينا.

تهدف هذه الشراكة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي، من خلال تنفيذ أنشطة تعليمية وبحثية مشتركة، وتبادل المواد الأكاديمية والمنشورات العلمية، إلى جانب تعزيز برامج تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس فيما بينهما، وذلك لأغراض الدراسة والتدريب والمشاركة في المؤتمرات والنقاشات العلمية.

‎وقال البروفيسور محمد محجوب ضياف، رئيس جامعة ليوا: «إن هذه الشراكة تفتح أمام طلبتنا وأعضاء هيئتنا الأكاديمية فرصاً نوعية لاكتساب خبرات دولية، والمشاركة في أبحاث مؤثرة، مما يعزز جودة التعليم، ويوسع مجالات الابتكار، بما يخدم مجتمعنا الأكاديمي ويواكب تطلعاتنا المستقبلية».

‎ من جانبه، أوضح الدكتور أنس القضاة، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة ليوا أن الجامعتين تعقدان نية تنفيذ مبادرات عملية تشمل برامج تبادل الطلبة ومشاريع بحثية مشتركة تهدف إلى إثراء التجربة الأكاديمية، وتعزز التفاهم الثقافي بين الإمارات وكندا، بما يسهم في بناء جسور مستدامة من التعاون العلمي والمعرفي.

‎بدوره، أعرب هارون شودري، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية بجامعة ريجينا، عن اعتزازه بالشراكة مع جامعة ليوا، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو خلق فرص مثمرة لتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين.

وأوضح أن جامعة ريجينا، الواقعة في مقاطعة ساسكاتشوان الكندية، تُعد مؤسسة أكاديمية مرموقة تأسست كجامعة مستقلة عام 1974 وتضم اليوم أكثر من 17 ألف طالب من أكثر من 100 دولة.

وأضاف أن الجامعة تتميز ببرامجها المتنوعة في عشر كليات، وتركز على التعليم العملي والتدريب التعاوني، مما يعزز جاهزية خريجيها لسوق العمل، إضافةً إلى حرمها الجامعي المتميز وسط Wascana Park الذي يُعد من أكبر الحدائق الحضرية في أميركا الشمالية.

‎وتعكس هذه الاتفاقية التزام جامعة ليوا بترسيخ مكانتها مؤسسة تعليمية مرموقة في المنطقة تعمل على تمكين طلبتها وتميزهم.