الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي تعزز جهودها لرفع الوعي الأمني والمروري بين عمال منطقة «مكن»

المحاضرات تشمل الجوانب المرورية والأمنية والمجتمعية (من المصدر)
29 سبتمبر 2025 01:07

دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً بمجلس الروح الإيجابية ومركز شرطة حتا، وبالتعاون مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، سلسلة من المحاضرات التوعوية الموجهة لأكثر من 1600 عامل في منطقة «مكن» بحتا.
وشهد انطلاق أولى المحاضرات، العقيد علي عبيد البدواوي، نائب مدير مركز شرطة حتا، والمقدم الدكتور سيف محمد القايدي، رئيس قسم السجلات الجنائية، والمقدم سيف عبيد الشباك، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، رئيس قسم التنوع الثقافي في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وملازم أول جمعة المقبالي، وعدد من متطوعي مبادرة الشرطي جارك، بحضور 300 عامل.
وتطرقت المحاضرة الأولى، إلى محاور متنوعة، تشمل الجوانب المرورية والأمنية والمجتمعية، بالإضافة إلى التعريف بحقوق العمال وواجباتهم القانونية، مع تخصيص مساحة للاستماع إلى ملاحظاتهم وتسجيلها، بما يضمن تعزيز الثقة المتبادلة بين شرطة دبي والعمال.
وأكد العقيد علي عبيد البدواوي، أن المحاضرات التوعوية التي نستهدف بها العمال في منطقة مكن، تهدف إلى بناء وعي متكامل يعزز من سلامتهم، إلى جانب تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وهو ما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر أماناً واستقراراً.

التواصل
أكدت فاطمة بوحجير، أن تنظيم هذه المحاضرات يأتي ضمن استراتيجية المجلس في تعزيز التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع. 

