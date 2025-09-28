«أبوظبي للدفاع المدني» يدرب طلاب المدارس على تمارين الإخلاء

جمعة النعيمي (أبوظبي)



دعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، مديري المدارس الحكومية والخاصة إلى أهمية تنفيذ تمارين للإخلاء، الأمر الذي يُعزز سلامة الطلاب والطالبات عند نشوب الحرائق والتصرف بحكمة وبهدوء، دون قلق أو خوف أو تردد، حتى خروجهم إلى أقرب مكان آمن.

وأكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أن تعريف الجميع بأدوارهم من وقت مبكر وعبر التمارين المتخصصة يعزز الوقاية والحماية من المخاطر، مؤكدة أهمية تمارين خطة الإخلاء، التي تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الاستعداد النفسي لمواجهة الأخطار، ومعرفة أقرب طرق الخروج والنجاة والتصرف الأمثل والأسرع لحالات الطوارئ، وتنمية روح التعاون بين الأشخاص، مشيرة إلى أن أولويات عملية الإخلاء تركز على الأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم والمرضى والأفراد.



6 خطوات للتدريب

كما حددت هيئة أبوظبي للدفاع المدني 6 خطوات للتدريب على خطة الإخلاء، تتضمن: أولاً، الوقت المتاح للإخلاء عادة محدود، فالحريق قد يمنح دقائق قليلة فقط للخروج بأمان، ثانياً، التدريب على الخطة يوضح لكل فرد ما يجب فعله وأين يتجه في حالات الطوارئ، ثالثاً، الممارسة الدورية تقلل الارتباك، وتساعد على التصرف بسرعة وبشكل صحيح، رابعاً، التمرين يكشف نقاط الضعف في الخطة، ويساعد على تحسينها بشكل مستمر، خامساً، إشراك جميع الفئات مثل الأطفال، وكبار السن وأصحاب الهمم، يضمن سلامة الجميع، سادساً، التدرب على خطة الإخلاء جيداً يعني استجابة أسرع وفرص نجاة أعلى.