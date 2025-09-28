«تريندز» يستضيف سفير العراق في جلسة حوارية حول البحث العلمي

أبوظبي (الاتحاد)



استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات، الدكتور مظفر مصطفى الجبوري، سفير جمهورية العراق لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، في جلسة حوارية ناقشت أهمية البحث العلمي في فهم التحولات العالمية واستشراف مساراتها المستقبلية.

وشهدت الجلسة حواراً حول آفاق التعاون بين «تريندز» والمؤسسات البحثية العراقية ذات الصلة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أتاحت الجلسة للباحثين فرصة للنقاش المباشر مع السفير الجبوري حول أبرز التطورات ودور الدراسات والبحوث العلمية في صياغة الرؤى وتقديم المقترحات والحلول لمواجهة التحديات الراهنة. وأشاد السفير العراقي خلال حديثه بالدور الريادي الذي يقوم به مركز تريندز في تمكين الشباب عبر مبادراته البحثية والمعرفية، كما ثمّن إسهامات المركز في نشر ثقافة الاعتدال وقيم التسامح وتعزيز الحوار بين الشعوب والثقافات. وخلال الجلسة، وجه السفير الدكتور الجبوري دعوة رسمية لمركز تريندز لزيارة العراق لتعزيز التواصل مع مراكز الأبحاث العراقية المناظرة وبناء جسور تعاون جديدة معها.

وقدم الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، في مستهل الجلسة، عرضاً موجزاً حول أنشطة المركز ومكاتبه العالمية الفعلية والافتراضية، إضافةً إلى أبرز مخرجاته البحثية، مشيراً إلى أن المركز يدخل عامه الحادي عشر على التأسيس، والسادس في مسيرة التطوير والتحديث التي عززت من حضوره العالمي.

وأكد الدكتور العلي حرص المركز على مواصلة بناء شراكات بحثية وعلمية مع مختلف المؤسسات العراقية والعربية والدولية، بما يعزز من دوره في دعم صناع القرار وإنتاج معرفة رصينة تسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية.