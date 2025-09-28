الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك.. «التنمية الأسرية» تحتفي باليوم الدولي للمسنين وتنظم ملتقى كبار المواطنين

برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك.. «التنمية الأسرية» تحتفي باليوم الدولي للمسنين وتنظم ملتقى كبار المواطنين
29 سبتمبر 2025 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، تحتفي مؤسسة التنمية الأسرية باليوم الدولي للمسنين، وتنظم الملتقى الثامن لكبار المواطنين 2025 في مركز أبوظبي للطاقة بعد غد الأربعاء.
يشهد الاحتفال باليوم الدولي للمسنين تنظيم الملتقى الثامن لكبار المواطنين 2025 تحت شعار «كبارنا.. شراكة في التنمية واستمرار للعطاء»، في إطار حرص مؤسسة التنمية الأسرية ورسالتها الرائدة في تعزيز جودة حياة هذه الفئة المهمة في المجتمع، وترسيخ قيم التلاحم الأسري والمجتمعي، وتجسيد حرص المؤسسة على توفير بيئة داعمة تتيح لكبار المواطنين المشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية، إلى جانب طرح مبادرات نوعية تعزز رفاههم النفسي والصحي، وتكرس مكانتهم كقدوة ونموذج ملهم.
ويهدف الملتقى الثامن لكبار المواطنين إلى إبراز قضايا كبار المواطنين واحتياجاتهم وفق التوجهات العالمية الحديثة، وتعزيز الوعي المجتمعي بدورهم الفاعل كمصدرٍ للخبرة والعطاء، مع نقل التجارب والمبادرات الناجحة في تحسين جودة حياتهم، كما يسعى إلى فتح حوار بين الأجيال لتعزيز التضامن المجتمعي، وإطلاق مبادرات مبتكرة ومستدامة تخدم كبار المواطنين، إضافة إلى تحفيز الشراكات والتكامل المؤسسي لخدمة هذه الفئة.

صحة ورفاه
ويتضمن الملتقى ثلاث جلسات حوارية متخصصة تُناقش قضايا صحة ورفاه كبار المواطنين، وسبل تمكينهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعي.

«عيادة بركتنا»
يشهد الملتقى إطلاق مبادرات نوعية تشمل «عيادة بركتنا» التي توفر منظومة دعم صحي ونفسي واجتماعي متكاملة لكبار المواطنين، ومبادرة «نبض بركتنا» لتعزيز الوعي بالسلامة والوقاية، ومعرض خدمات ورعاية لحياة أفضل، إلى جانب تكريم سفراء إسعاد كبار المواطنين وسند الأجيال تقديراً لعطائهم ودورهم الحيوي في ترسيخ التلاحم المجتمعي وتعزيز جودة الحياة.

أخبار ذات صلة
معهد الابتكار التكنولوجي يكشف عن "ليزر ليفي" للاستخدامات الطبية والصناعية
خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
فاطمة بنت مبارك
الاتحاد النسائي العام
اليوم الدولي للمسنين
كبار المواطنين
أبوظبي
الشيخة فاطمة بنت مبارك
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اليوم 13:22
«فيكتوري تيم» جاهز لجولتي الصين في مونديال «زوارق الفورمولا 1»
الرياضة
«فيكتوري تيم» جاهز لجولتي الصين في مونديال «زوارق الفورمولا 1»
اليوم 15:00
ابتكار أدوية "ذكية" تتغير داخل الجسم وفق حالته
التعليم والمعرفة
ابتكار أدوية "ذكية" تتغير داخل الجسم وفق حالته
اليوم 14:49
شفيونتيك تعبر للدور الرابع في بكين بالفوز الـ400
الرياضة
شفيونتيك تعبر للدور الرابع في بكين بالفوز الـ400
اليوم 14:43
حاكم الشارقة يشهد افتتاح النسخة الـ 5 من «الملتقى العربي للتراث الثقافي»
علوم الدار
حاكم الشارقة يشهد افتتاح النسخة الـ 5 من «الملتقى العربي للتراث الثقافي»
اليوم 14:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©