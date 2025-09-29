الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يصل إلى القاهرة في زيارة أخوية.. والرئيس المصري في مقدمة مستقبليه

29 سبتمبر 2025 12:00

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم، إلى القاهرة في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه، لدى وصوله والوفد المرافق مطار القاهرة الدولي، فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. ورحب فخامة الرئيس المصري - خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار - بصاحب السمو رئيس الدولة، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها.

أمن المنطقة
رئيس الدولة ورئيس وزراء أستراليا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

ويرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة وفد يضم كلاً من، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
اقتصاد
ترامب: الحرب في غزة ستتوقف
اليوم 01:24
29 سبتمبر 2025
جانب من المؤتمر الصحفي بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: الحرب في غزة ستتوقف
اليوم 01:24
عمال إنقاذ في موقع مبانٍ سكنية متضررة على مشارف كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اليمن: حملة الاعتقالات الحوثية نهج قمعي ومعادٍ للوطن
اليوم 01:24
اليوم 01:24
حوثي مسلح في إحدى نقاط التفتيش في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: حملة الاعتقالات الحوثية نهج قمعي ومعادٍ للوطن
اليوم 01:24
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
الأخبار العالمية
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
اليوم 01:24
