خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي

أكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حرص القيادة الرشيدة على تعزيز جودة حياة الأسر المواطنة، من خلال تطوير منظومة الخدمات المجتمعية والارتقاء بالبنى التحتية ومرافق الأحياء والمجمعات السكنية.

وأشار سموّه إلى أن رفاهية المواطن تظل على رأس أولويات العمل الحكومي، بما يعزز بناء مجتمع متماسك يُسهم في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

واعتمد سموّه، خلال الاجتماع، توسيع نطاق استراتيجية نمط المعيشة بقيمة 42 مليار درهم لتعزيز جودة الحياة المعيشية، من خلال مشاريع تسهل الوصول إلى جميع المرافق الضرورية بكل سهولة، وفقاً لأعلى معايير الجودة.

وكان الاجتماع قد استعرض نتائج المرحلة الأولى من الاستراتيجية، التي نفذتها دائرة البلديات والنقل، وأسهمت في رفع متوسط نسبة تكامل الأحياء السكنية في الإمارة من 67% قبل التنفيذ إلى 81% في العام 2025.

وقد تم إنجاز أكثر من 60 مشروعاً بميزانية 12 مليار درهم، شملت بنى تحتية ومرافق مجتمعية، من أبرزها إنشاء أكثر من 200 حديقة وملعب رياضي وبناء 24 مدرسة، و21 مسجداً، و28 مجلساً مجتمعياً وتطوير 120 كم من مسارات المشي، و283 كم من مسارات الدراجات الهوائية، و220 كم من إنارة الطرق وإنجاز نحو 200 مشروع لتجميل وتشجير الأحياء والطرق العامة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الجهود التي تبذلها دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية من القطاعين العام والخاص، لدمج تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب منظومة عمل الجهات الحكومية، بما يعزز كفاءتها ويرتقي بجودة خدماتها المجتمعية.

حيث اطَّلع سموّه على مستجدات ومنجزات «استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027»، والتي تهدف إلى تصنيف الإمارة في المرتبة الأولى كحكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، عبر استثمارات بقيمة 13 مليار درهم.

كما اطّلع سموّه على استعدادات إطلاق منصة «تم 4.0» ضمن معرض «جيتكس العالمي 2025»، والتي تُعد أحدث منصة حكومية ذكية قادرة على توقّع احتياجات الأفراد والمؤسسات وتلبيتها بشكل استباقي، مع التركيز على دمج هذه التقنيات بشكل كامل في الخدمات الحكومية وآليات اتخاذ القرار.

كما تم استعراض المبادرات الداعمة لترسيخ مكانة الذكاء الاصطناعي في المجتمع، ومنها تنظيم «مجالس الذكاء الاصطناعي» لتعزيز الحوار والتوعية بالاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

واستعرضت دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي جهودها ومبادراتها في تأهيل وتدريب موظفي حكومة الإمارة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث استكمل أكثر من 95% من موظفي الحكومة تدريبات شاملة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استحداث منصب «كبير مسؤولي التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي» في جميع الدوائر الحكومية لقيادة جهود تبنّي وتعزيز منظومة الابتكار والحوكمة الرقمية.

وأكَّد سموّه على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستفادة من وسائل التكنولوجيا المتطورة وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى الإنتاجية والكفاءة والفاعلية في منظومة الخدمات الحكومية في أبوظبي، تماشياً مع أهداف «استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027»، وإسهاماً في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع وتلبية احتياجات وتطلعات المواطنين والمقيمين على مستوى الإمارة.

كما اطلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على تقدم إنجاز مشاريع البنية التحتية في المناطق السكنية، ووجّه بتسريع وتيرة العمل للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي.