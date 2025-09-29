سعود بن صقر يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق أول خدمة تاكسي جوي في رأس الخيمة

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين هيئة رأس الخيمة للمواصلات، وشركة «جوبي للطيران» الأميركية الرائدة في تطوير الطائرات الكهربائية العمودية، وشركة «سكاي بورتس إنفراستركتشر» البريطانية المتخصّصة في مجال توفير البنية التحتية لقطاع النقل الجوي المتطور، بهدف تصميم وتطوير وتشغيل أول خدمة تاكسي جوي في الإمارة بحلول عام 2027.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصره بمدينة صقر بن محمد، جوبن بيفيرت، المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة «جوبي للطيران»، ودنكان ووكر، الرئيس التنفيذي لشركة «سكاي بورتس»، بحضور سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، ومدير دائرة الطيران المدني بالوكالة، وعدد من كبار المسؤولين.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن هذه الخطوة تجسّد رؤية دولة الإمارات في صناعة المستقبل عبر تبنّي حلول نقل مبتكرة ومستدامة.

وقال سموه إن إطلاق خدمة التاكسي الجوي في رأس الخيمة ليس مجرد مشروع نقل، بل هو استثمار في جودة حياة الإنسان، وتعزيز لمكانة الإمارة كوجهة عالمية للعيش، والعمل، والسياحة، والاستثمار، كما أنها تمثل نقلة نوعية تربط بين حاضرنا الطموح ومستقبلنا المشرق، وتحوّل طموحاتنا إلى إنجازات تبقى للأجيال القادمة.

وأضاف صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: «نعمل في رأس الخيمة بطموح ورؤية واضحة لنكون شركاء فاعلين في صياغة ملامح منظومة النقل الجوي على مستوى الدولة، بما يضمن مدناً أكثر استدامة وأنظمة نقل أكثر ذكاءً، ويعزز مكانتنا كمركز رائد يجمع بين النمو الاقتصادي والابتكار».

وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي، وجوبن بيفيرت، ودنكان ووكر، سيتم إنشاء ممر جوي يربط رأس الخيمة بدبي ويخدم أبرز الوجهات السياحية في الإمارة، بما في ذلك جزيرة المرجان، التي ستحتضن أول محطة «فرتيبورت» ضمن المرحلة الأولى من المشروع - وهي محطة متخصّصة للإقلاع والهبوط العمودي للطائرات الكهربائية الصغيرة «eVTOL» مثل التاكسي الجوي - على أن يتوسع المشروع لاحقاً ليشمل جبل جيس وعدداً من المعالم السياحية البارزة.

ومن شأن هذه الخدمة إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل، إذ قد تختصر زمن الرحلة من مطار دبي الدولي إلى جزيرة المرجان إلى أقل من 15 دقيقة عبر الطائرة الكهربائية العمودية «eVTOL» من طراز «جوبي»، المصممة لنقل طيار وأربعة ركاب، بسرعة تصل إلى نحو 320 كيلومتراً في الساعة، مع مستوى ضوضاء منخفض وانبعاثات تشغيلية معدومة.

وتأتي هذه المبادرة استكمالاً للجهود الجارية لإطلاق خدمات التاكسي الجوي في دبي بحلول عام 2026، لتصبح رأس الخيمة ثاني إمارة تنضم إلى شبكة «جوبي» الإقليمية المتنامية، بما يعزّز موقع دولة الإمارات كوجهة عالمية لصناعة المستقبل ومنظومات التنقل الذكي.

وكانت هيئة رأس الخيمة للمواصلات قد وقّعت في مايو 2024 مذكرة تفاهم مع «سكاي بورتس» لتطوير شبكة محطات «فرتيبورت» لربط الوجهات السياحية الرئيسية في الإمارة، ما مهّد الطريق لبناء منظومة نقل جوي حضري متكاملة تتماشى مع «رؤية رأس الخيمة 2030».

وبهذه الشراكة الثلاثية، تؤكد رأس الخيمة دورها شريكاً رئيسياً في صياغة مستقبل النقل الجوي في دولة الإمارات، ومنصة رائدة لتبني الحلول المبتكرة التي ترسم ملامح مدن أكثر استدامة وترتقي بجودة الحياة للأجيال القادمة.