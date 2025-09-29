معهد الابتكار التكنولوجي يكشف عن "ليزر ليفي" للاستخدامات الطبية والصناعية

كشف معهد الابتكار التكنولوجي، الذراع البحثية التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، عن إطلاق جيل جديد من تقنية الليزر الليفي عالية القدرة ذو الطول الموجي 2 ميكرومتر، في خطوة تعزز مكانة أبوظبي على خريطة الابتكار العالمي من خلال تقنيات رائدة ترفع مستويات السلامة والأداء وتنوع التطبيقات في المجالات الطبية والتصنيع ومعالجة المواد.

ويأتي الليزر الليفي المعتمد على الثوليوم بكفاءةٍ مرتفعة وحجمٍ صغير وقابليةٍ للتوسعة، بجهود باحثي المعهد، ما يجعله خياراً مثالياً للتطبيقات التي تتطلب تفاعلاً دقيقاً مع المواد الغنيّة بالماء، بما في ذلك أدوات جراحية مستقبلية تقلل من تلف الأنسجة بفضل دقتها المتناهية، إضافة إلى أنظمة صناعية تتيح المعالجة النظيفة والمحكمة للمواد.

ويبرز الجانب الطبي كأحد أكثر مجالات الاستخدام الواعدة لهذه التقنية، حيث يتيح الطول الموجي 2 ميكرومتر استئصال الأنسجة بدقة متناهية ويدعم الإجراءات الجراحية طفيفة التوغّل، مما يوفّر بدائل أكثر أمانا وكفاءة مقارنة بالجراحات التقليدية.

وتخضع المنصة حالياً لاختبار وتقييم إمكانية دمجها في أنظمة علاج حصى الكلى والمسالك البولية وجراحات البروستاتا وأدوات المسالك المتطورة وغيرها، مع الاستفادة من تصميمها المدمج والقابل للتطوير لتلبية احتياجات أجهزة طبية متعددة مستقبلاً.

وعقد معهد الابتكار التكنولوجي شراكة إستراتيجية مع شركة ليما فوتونيكس، في إطار ترجمة البحث إلى تطبيقات سريرية عملية، وهي شركة ألمانية ناشئة متخصصة في تصميم الأجهزة الطبية وتطويرها للتسويق.

وتجمع هذه الشراكة بين خبرات معهد الابتكار التكنولوجي في تطوير تقنيات الليزر، وقدرات ليما في تصميم الأنظمة الطبية وضمان توافقها مع المعايير وتحضيرها لدخول الأسواق.

وقال الدكتور فيليكس فيغا، كبير الباحثين في مركز بحوث الطاقة الموجهة في معهد الابتكار التكنولوجي، إن المعهد يطور أنظمة ليزر عالية الكفاءة تهدف إلى إحداث تأثير حقيقي على أرض الواقع، ويُعد الليزر الليفي ذو الطول الموجي 2 ميكرومتر نموذجا لهذا التوجه، مشيرا إلى فتح آفاق واسعة في المجالات الجراحية والصناعية، وذلك من خلال تعاون مع ليما فوتونيكس لتسخير الابتكار التقني لخدمة التطبيق الطبي.



من جانبه أشاد الدكتور سمير لمريني، الرئيس التنفيذي لشركة ليما فوتونيكس، بنتائج أبحاث الليزر التي تمكّن معهد الابتكار التكنولوجي من تحقيقها، متطلعا إلى بناء شراكة فاعلة قوامها التعاون والتكامل، فيما تشكل مستويات الأداء، وتنوّع أوضاع التشغيل، وبنية النظام، عوامل رئيسية تجعل من هذا الليزر أداة مثالية للتطبيقات الطبية المتقدمة.



وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية معهد الابتكار التكنولوجي وإمارة أبوظبي، والهادفة إلى تحويل الأبحاث الرائدة إلى حلول عملية تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات باعتبارها محور عالمي للتكنولوجيا المتقدمة، كما تجسد الشراكة مع ليما فوتونيكس التزام الجانبين بترجمة المعرفة العلمية إلى تطبيقات عملية في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، وبناء شراكات دولية تعزز دور أبوظبي في صياغة مستقبل التكنولوجيا المتقدمة.