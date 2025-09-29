ولي عهد الشارقة يستقبل القارئ رعد الكردي

استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، في مكتب سمو الحاكم، القارئ رعد الكردي الذي أتم تسجيل المصحف المرتل وأهداه إلى إمارة الشارقة، تقديراً لجهودها في خدمة القرآن الكريم ونشر علومه. وثمّن سمو ولي عهد الشارقة الجهود الكبيرة التي بذلها القارئ رعد الكردي، في إتمام تسجيل المصحف المرتل، مشيداً سموه بتلاوته المتميزة وأكد أن هذا العمل يعكس إخلاص القارئ ورغبته في خدمة القرآن الكريم ونشره بالصوت العذب والتلاوة المؤثرة.

وأوضح سموه أن إمارة الشارقة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تحرص دائماً على دعم المشاريع القرآنية والمبادرات، التي تُسهم في نشر كتاب الله وتعزيز مكانته في نفوس الأجيال، متمنياً للقارئ رعد الكردي التوفيق والنجاح في مسيرته القرآنية. ووجه القارئ رعد الكردي شكره وتقديره لسمو ولي عهد الشارقة على حفاوة الاستقبال والدعم الكبير الذي يوليه سموه لمبادرات خدمة القرآن الكريم، مؤكداً أن هذا اللقاء يشكل دافعاً لبذل المزيد من الجهد في نشر كتاب الله وتعليم تلاوته، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه لما فيه خدمة الدين. وتلقى سمو ولي عهد الشارقة نسخة مسجلة من المصحف المرتل للقارئ رعد الكردي، التي تحمل تسجيلاً صوتياً لأجزاء القرآن البالغ عددها 30 جزءاً.