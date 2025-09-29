الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. «مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة» يُطلق سباقات «قرى الإمارات للجري»

برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. «مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة» يُطلق سباقات «قرى الإمارات للجري»
29 سبتمبر 2025 16:03

أطلق «مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة» في إطار فعاليات «عام المجتمع 2025» وبرعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس المجلس سلسلة سباقات «قُرى الإمارات للجري» بالشراكة مع شركة «أدنوك» وبالتعاون مع المجالس الرياضية والبلديات والهيئات السياحية على مستوى الدولة.

تهدف السلسلة إلى تعزيز النشاط البدني وتشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة صحي، من خلال سباقات متنوعة تشمل العائلات والسيدات والشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، إضافة إلى المدارس والشركات والأندية الرياضية، بما يوفّر بيئة آمنة وملائمة للجميع.

تنطلق السباقات من قدفع في الفجيرة يوم 11 أكتوبر، تليها مصفوت في عجمان يوم 18 أكتوبر، ثم الرمس في رأس الخيمة يوم 25 أكتوبر، وفلج المعلا في أم القيوين يوم 1 نوفمبر، فيما يقام السباق الخامس في دبا الحصن بالشارقة يوم 22 نوفمبر، والسادس في الليسيلي بدبي يوم 29 نوفمبر، على أن تختتم السلسلة بسباقها السابع في الشويب بأبوظبي يوم 6 ديسمبر وذلك بإجمالي جوائز تبلغ قيمتها 500 ألف درهم للفائزين.

أخبار ذات صلة
برعاية منصور بن زايد.. انطلاق فعاليات «جلوبال ريل 2025» اليوم بمشاركة عالمية واسعة
تحت رعاية منصور بن زايد.. «المعرض والمؤتمر العالمي للسـكك الحـديدية والنقل والبنية التحتية» ينطلق بأبوظبي في 8 أكتوبر

تمثل السباقات منصة مجتمعية ورياضية تُبرز قيم الانتماء والتلاحم، وتسلط الضوء على تنوع تضاريس الإمارات الطبيعية وثراء ثقافتها وتراثها.

تتخلل الفعاليات عروض تراثية إماراتية تُعرّف المشاركين والزوار بالموروث المحلي وتُبرز الهوية الوطنية، إلى جانب دورها في الترويج الثقافي والسياحي لمختلف مناطق الدولة.

وتُجسّد المبادرة دعم القيادة الرشيدة لمختلف البرامج، التي تسهم في إشراك جميع الفئات وتعزيز قيم الخدمة المجتمعية والتطوع، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة بما يدفع عجلة التقدم الجماعي والتسجيل متاح عبر الموقع الرسمي لسلسلة سباقات قرى الإمارات للجري: ‏https://emiratesvillagesrunseries.ae

المصدر: وام
ذياب بن محمد بن زايد
مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
جانب من المؤتمر الصحفي بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: الحرب في غزة ستتوقف
اليوم 01:24
عمال إنقاذ في موقع مبانٍ سكنية متضررة على مشارف كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا مؤشرات من كييف لاستئناف المحادثات
اليوم 01:24
حوثي مسلح في إحدى نقاط التفتيش في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: حملة الاعتقالات الحوثية نهج قمعي ومعادٍ للوطن
اليوم 01:24
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
الأخبار العالمية
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©