الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات للإفتاء» ينظم ندوة حول زكاة التمور أول أكتوبر

«الإمارات للإفتاء» ينظم ندوة حول زكاة التمور أول أكتوبر
29 سبتمبر 2025 17:16

ينظم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ندوة علمية بعنوان «زكاة التمور: أحكام إفتائية وجهود وطنية… رؤى استشرافية حضارية» وذلك بمشاركة الهيئة العامَّة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وعدد من الجهات الوطنية المعنية وذلك يوم الأربعاء المقبل بحديقة المواسم بالسمحة.
تأتي الندوة ضمن مبادرات المجلس في إطار «عام المجتمع» وتزامنًا مع فعاليات خِراف التمور 2025 وذلك في سياق جهود وطنية تهدف إلى تطوير المنظومة الإفتائية، وتعزيز التكامل بين القيم الدينية والاقتصادية والاجتماعية، وتأكيدًا على توجه الدولة إلى دمج الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن الخدمات المقدمة للمجتمع.
تناقش الندوة القضايا الفقهية المستجدة في زكاة التمور، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأحكامها وقيمها، إلى جانب إبراز الجهود الوطنية في الاستدامة الزراعية والغذائية وتسليط الضوء على محددات الحوكمة الإفتائية المنضبطة التي يعتمدها المجلس في إصدار الفتاوى، بما يواكب الواقع ويعزّز أثر الزكاة في التنمية.

أخبار ذات صلة
عمر الدرعي: «تدريب الأئمة والخطباء» يعزز قدرات الكوادر الدينية المواطنة
آلية دقيقة لإعداد «خطبة الجمعة»
المصدر: وام
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
التمور
زكاة التمور
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
السمحة
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
جانب من المؤتمر الصحفي بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: الحرب في غزة ستتوقف
اليوم 01:24
عمال إنقاذ في موقع مبانٍ سكنية متضررة على مشارف كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا مؤشرات من كييف لاستئناف المحادثات
اليوم 01:24
حوثي مسلح في إحدى نقاط التفتيش في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: حملة الاعتقالات الحوثية نهج قمعي ومعادٍ للوطن
اليوم 01:24
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
الأخبار العالمية
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©