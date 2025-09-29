الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
علوم الدار

«دستورية الوطني» تدرس «سلامة وانسيابية الحركة المرورية»

خلال اجتماع اللجنة (من المصدر)
30 سبتمبر 2025 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي أمس، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية. 
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: حشيمة ياسر العفاري، مقررة اللجنة، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. 
وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محاور: تطوير استراتيجيات البنية التحتية الذكية، لضمان انسيابية الحركة المرورية، والتوعية بالصحة النفسية والاجتماعية لمستخدمي الطرق، وفعالية التشريعات في الحد من الحوادث والازدحام المروري.
وورد في مذكرة تبني الموضوع من قبل اللجنة، أن الحكومة وبالتعاون مع الجهات المعنية، تؤدي دوراً محورياً في تعزيز السلامة المرورية مع الانتباه إلى أهمية انسيابية الحركة المرورية وسهولتها، من خلال تبني منهجيات شاملة ومبادرات مبتكرة، تشمل هذه الجهود وضع التشريعات المرورية وإنفاذها، وتعزيز برامج التوعية والتثقيف لجميع فئات المجتمع، وتطوير البنية التحتية وأنظمة المرور بشكل مستدام بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.
وأوضحت اللجنة في المذكرة، أن سلامة وانسيابية المرور تكتسب أهمية بالغة على المستويين الوطني والعالمي لما تحققه من فوائد جوهرية، أبرزها الحفاظ على حياة الإنسان، ورفع جودة الحياة، ودعم النمو الاقتصادي، وهذه الجهود المتكاملة تسهم في بناء منظومة مرورية أكثر أماناً وكفاءة تلبي تطلعات المجتمع، وتدعم استدامة التنمية في مختلف المجالات.

