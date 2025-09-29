حمدان بن زايد يستقبل وفداً من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل بأبوظبي، وفداً من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية برئاسة محمد حاجي الخوري، مدير عام المؤسسة، للاطلاع على أبرز المبادرات والبرامج الإنسانية التي تنفذها المؤسسة في منطقة الظفرة.





واستعرض الوفد، خلال اللقاء، المبادرات والبرامج التي تنفذها المؤسسة في مجالات التعليم، بما في ذلك دعم المدارس والطلبة، ومشاريع الصحة والرعاية الطبية، إضافة إلى برامج دعم الأسر، بما يعزز استقرارها ورفاهها.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بجهود المؤسسة ومبادراتها الإنسانية الرائدة، التي تحظى باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً أنها تجسد توجهات القيادة الرشيدة في دعم القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في منطقة الظفرة، ومختلف أنحاء الدولة.





حضر اللقاء، الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين.