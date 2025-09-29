الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

140 ألف مستفيد من برنامج «افحص» المدعوم بالذكاء الاصطناعي

30 سبتمبر 2025 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

عزز مركز أبوظبي للصحة العامة ريادته في الطب الوقائي للقلب، عبر برنامج الفحص الدوري الشامل «افحص»، الذي يشكل نموذجاً متقدماً للطب الوقائي مدعوماً بالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، ليؤسس منظومة صحية ذكية قادرة على الاستجابة لمتطلبات المجتمع الصحية، ومواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة وفاعلية، وذلك تزامناً مع يوم القلب العالمي.
وسجل «افحص» نمواً ملحوظاً، حيث استفاد أكثر من 140 ألف شخص من حزمة الفحوص المبكرة للقلب والأوعية الدموية منذ إطلاق البرنامج، محققاً بذلك زيادة بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، فيما يتيح البرنامج لحاملي بطاقة «ثقة» من عمر 18 إلى 75 عاماً إجراء الفحص مرة كل ثلاث سنوات، شاملة أهم المؤشرات الحيوية مثل ضغط الدم والكوليسترول والسكر التراكمي ووظائف الكلى ومؤشر كتلة الجسم، وفي ضوء النتائج تُحوّل الحالات التي تظهر عليها عوامل خطورة إلى الأطباء المختصين لتلقي العلاج والدعم المبكر.
وجرى توسيع نطاق برنامج «افحص» هذا العام، ليشمل فحوص الصحة الإنجابية للرجال والنساء من عمر 20 إلى 35 عاماً، واختبار الذاكرة لمن تجاوزوا سن الخمسين، بالإضافة إلى إدراج الفحص السريري للثدي في فئة عمرية أصغر تتراوح بين 20 و39 عاماً.
كما تم إضافة فحوص متطورة للنظر عبر تصوير الشبكية واستشارة اختصاصيي العيون، إلى جانب فحوص مثل العد الدموي الشامل، ودعم الصحة النفسية للكشف المبكر عن القلق والاكتئاب، وتُغذّي نتائج هذه الفحوص سجلاً صحياً متكاملاً ولوحات ذكية للتنبؤ بالمخاطر، بما يتيح التدخل الوقائي بدقة وفاعلية.
وقال الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، إن «يوم القلب العالمي»، يسلط الضوء على أهمية تبني النهج الاستباقي لحماية صحة القلب، مشيراً إلى أن أبوظبي تعمل على بناء نموذج صحي متكامل يعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمخاطر والتدخل المبكر.
وتشير الأدلة العالمية إلى أن ما يصل إلى 80% من أمراض القلب والأوعية الدموية يمكن الوقاية منها عبر الكشف المبكر وتبني أنماط حياة صحية.

