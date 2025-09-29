«أميركية الشارقة» تسجّل براءة اختراع لنظام خرسانة مبتكر

الشارقة (الاتحاد)

حققت الجامعة الأميركية في الشارقة إنجازاً علمياً جديداً، بمنحها براءة اختراع رقم 12,385,244 B2 بعنوان النظام الإنشائي الخرساني من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة، وتشمل براءة الاختراع تركيبة خرسانية مبتكرة موصلة للكهرباء، مسبقة الصب، توفر قوة إنشائية عالية، وفي الوقت نفسه تحمي المرافق الحيوية من الاضطرابات الكهرومغناطيسية الضارة.

ويتيح هذا الابتكار للخرسانة أن تؤدي دوراً مزدوجاً، وهو تحمل الأحمال التصميمية من جهة، وحماية المرافق الأساسية مثل محطات الطاقة، ومراكز البيانات، ومحطات الاتصالات من النبضات الكهرومغناطيسية والتشويش من جهة أخرى.

كما تغطي براءة الاختراع خصائص تصميمية متطورة للألواح الخرسانية مسبقة الصب تقلّل من تسرب الموجات الكهرومغناطيسية عند الفواصل والزوايا. وبفضل دمج خصائص الحماية داخل الخرسانة ذاتها، تقدم هذه التقنية بديلاً عملياً وفعالاً عن الحلول التقليدية التي تعتمد على الهياكل المعدنية أو الشبكات السلكية.

وقال الدكتور شريف يحيى، أستاذ الهندسة المدنية في الجامعة الأميركية في الشارقة، المخترع الرئيس: «تشكّل براءة الاختراع هذه نقطة تحول في تصورنا للبنية التحتية المرنة. فبتحويل الخرسانة إلى مادة واقية بحد ذاتها، نفتح آفاقاً جديدة لبناء أكثر ذكاءً وأماناً».

وأوضح الدكتور ناصر قدومي، أستاذ الهندسة الكهربائية في الجامعة الأميركية في الشارقة، المخترع المشارك: «تضمن ملفنا المقدم إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة تفاصيل تصميم الألواح الخرسانية مسبقة الصب المطورة في الجامعة. وقد حوّلنا نتائج الأبحاث المخبرية إلى معايير هندسية عملية يمكن للمقاولين تطبيقها مباشرة لحماية المنشآت الحسّاسة».

وأضاف الدكتور ليم نغوين، أستاذ الهندسة الكهربائية في جامعة نبراسكا-لينكولن، باحث مشارك: «إن دمج خصائص الحماية داخل المواد الإنشائية يغيّر أسلوب تفكير المهندسين في تعزيز المرونة. فهو ينقل الحماية من كونها إضافة خارجية إلى خاصية أساسية في النظام البنائي ذاته، ويتيح تصميم المباني وفقاً لمتطلبات ومعايير استمراريتها وبقائها». وقد جرى اختبار هذه التقنية على نطاق كامل في منشأة نموذجية داخل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، حيث أثبتت الألواح الخرسانية الموصلة فعاليتها في حماية البنية التحتية الحساسة من الاضطرابات الكهرومغناطيسية. وقد بدأت الجامعة الأميركية في الشارقة بعد تسجيل براءة الاختراع بالتعاون مع شركاء من القطاع الصناعي ومنتجي الخرسانة مسبقة الصب لاستكشاف فرص توسيع نطاق استخدام هذه التكنولوجيا.