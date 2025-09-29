الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عمر الدرعي: «تدريب الأئمة والخطباء» يعزز قدرات الكوادر الدينية المواطنة

عمر الدرعي متحدثاً خلال اللقاء (من المصدر)
30 سبتمبر 2025 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن برنامج «تدريب الأئمة والخطباء»، الذي تنفذه الهيئة، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، يهدف إلى تخريج أئمة يتمتعون بالكفاءة العلمية والقدرة الخطابية العالية، بما يؤهلهم للقيام بمسؤوليات الإمامة والخطابة بروح الحكمة والاعتدال والتسامح، والالتزام بالهوية الوطنية للخطاب الديني في دولة الإمارات، القائم على قيم الرحمة والسلام والعلم والمواطنة والانفتاح على الثقافات، والتعايش مع مكونات المجتمع.
جاء ذلك خلال زيارة معاليه إلى مقر جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، حيث التقى منتسبي برنامج تدريب الأئمة والخطباء وطلبة الدراسات الإسلامية المستفيدين من منح الهيئة، بحضور الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة. وقال معاليه، خلال الزيارة، إن البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في تأهيل وتطوير الكوادر الدينية المواطنة، وتعزيز قدراتهم المعرفية والفكرية، بما يخدم الوطن، موجهاً المنتسبين للبرنامج بضرورة الاستفادة القصوى من الخبرات المتميزة.

الإمارات
تدريب الأئمة والخطباء
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
عمر حبتور الدرعي
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
