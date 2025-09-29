برعاية منصور بن زايد.. انطلاق فعاليات «جلوبال ريل 2025» اليوم بمشاركة عالمية واسعة

هالة الخياط (أبوظبي)

تنطلق اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، فعاليات النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل 2025»، الذي يستمر حتى 2 أكتوبر المقبل، تحت شعار «قيادة مستقبل النقل وتعزيز الترابط العالمي».

وتنعقد فعاليات المعرض والمؤتمر تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبمتابعة من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد.

ويأتي تنظيم «جلوبال ريل 2025» في إطار الدور المتنامي للعاصمة أبوظبي كمركز عالمي رائد للابتكار في مجال النقل المستدام، وتجسيداً لالتزام دولة الإمارات بدعم الحوار الدولي وتبني الحلول المستقبلية لمواجهة التحديات المتزايدة في هذا القطاع الحيوي.

وحققت النسخة الافتتاحية للمعرض والمؤتمر، التي أقيمت العام الماضي، نجاحاً كبيراً عزز الثقة الدولية بالحدث، وأسهم في رفع سقف التطلعات للنسخة الثانية التي تشهد توسعاً ملحوظاً على مستوى المشاركين والأنشطة والبرامج المصاحبة.

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 24 وزيراً ووفداً وزارياً من مختلف دول العالم، إلى جانب أكثر من 200 جهة عارضة تمثل 14 قطاعاً حيوياً، بينها 70 شركة تشارك للمرة الأولى. كما يشارك في الحدث أكثر من 60 رئيساً تنفيذياً لشركات وجهات رائدة، يصل إجمالي إيراداتها السنوية إلى أكثر من 140 مليار دولار، مما يعكس المكانة الدولية المرموقة التي اكتسبها المعرض والمؤتمر خلال فترة وجيزة.

ومن المتوقع أن يستقطب «جلوبال ريل 2025» أكثر من 20 ألف زائر دولي من 100 جنسية، على مدار ثلاثة أيام، يطلعون خلالها على أحدث التطورات في مجالات النقل والبنية التحتية، ويتعرفون إلى مشاريع كبرى وخطط استثمارية تقدر بمليارات الدولارات، فضلاً عن المشاركة في جلسات حوارية وورش عمل متخصصة توفر فرصاً استثنائية لتبادل الخبرات والمعرفة.

ويتضمن الحدث، مؤتمراً إستراتيجياً وآخر فنياً يمتدان على مدار أيامه الثلاثة، حيث يضم المؤتمر الإستراتيجي أكثر من 55 جلسة حوارية تناقش قضايا جوهرية تشمل مستقبل القطارات فائقة السرعة، والتمويل المستدام، والسياسات والحوكمة، وتوحيد الشبكات وقابلية التشغيل البيني، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتخطيط مدن المستقبل. أما المؤتمر الفني، فيركز على القضايا التقنية مثل الهندسة، والرقمنة، والمركبات المتحركة، وإدارة الأصول، والابتكار التشغيلي، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمختصين من مؤسسات بحثية عالمية.



معارض متخصصة

وإلى جانب المؤتمرات، يضم المعرض أجنحة ومنصات متخصصة أبرزها منصة الابتكار التي تسلط الضوء على أحدث الحلول التقنية في مجال النقل، وجناح التمويل الذي يربط مطوري المشاريع مع المؤسسات الممولة، بمشاركة 8 بنوك ومؤسسات مالية، بالإضافة إلى جناح المشاريع الدولية الذي يعرض مخططات للبنية التحتية وفرص استثمارية من 8 دول تشمل أفغانستان وتشاد وكينيا وأوزبكستان وتركمانستان وباراغواي وغيرها. كما يضم المعرض أكثر من 9 أجنحة دولية، تمثل دولاً رائدة مثل المملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا وكوريا الجنوبية والهند والأردن.



الابتكار

ويولي «جلوبال ريل 2025» اهتماماً خاصاً بالابتكار، حيث شهدت جائزة «جلوبال ريل للابتكار» هذا العام إقبالاً كبيراً، إذ تلقت 242 مشاركة، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المشاركات التي سجلتها النسخة الأولى. كما سيجري الإعلان عن الفائزين بالجائزة خلال فعاليات المعرض، مع تخصيص منحة بقيمة مليون درهم إماراتي لدعم المشاريع الابتكارية الفائزة، بما يعزز دور الحدث كحاضنة للأفكار الجديدة التي تسهم في تطوير مستقبل النقل عالمياً.

ويؤكد انعقاد «جلوبال ريل 2025» مجدداً في أبوظبي أن العاصمة باتت لاعباً محورياً في مشهد النقل العالمي، وقادرة على استقطاب صناع القرار والخبراء والمستثمرين لتشكيل رؤية مشتركة نحو مستقبل أكثر استدامة وتكاملاً لقطاع النقل.



سهيل المزروعي: 200 مليار درهم فوائد اقتصادية وتنموية للبرنامج الوطني للسكك الحديدية

قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن حكومة الإمارات أولت قطاع النقل البري لا سيما السكك الحديدية أهمية محورية ضمن مشاريع الخمسين، لذا أطلقت «البرنامج الوطني للسكك الحديدية» عام 2021 باستثمارات بلغت 50 مليار درهم ليشكّل أكبر منظومة من نوعها على مستوى الدولة.

وأضاف معاليه، بمناسبة انطلاق معرض ومؤتمر «جلوبال ريل 2025» في أبوظبي اليوم: أن هذا الاستثمار يشكل رؤية متكاملة لتحقيق فوائد اقتصادية وتنموية تفوق قيمتها 200 مليار درهم وتخفيض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تعزيز السلامة المرورية بحلول مئوية الإمارات 2071.

وأشار إلى أن السكك الحديدية تمثل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، حيث توفر بديلاً أكثر استدامة وكفاءة للنقل البري يعزز جودة الحياة ويرتقي برضا المجتمع، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تواصل الاستثمار في مستقبل النقل الذكي عبر تأسيس بنية تحتية متقدمة للمركبات ذاتية القيادة ووضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل لها.

وقال معاليه: إن المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية جلوبال ريل 2025، يشكّل منصة دولية رائدة للتعاون وتبادل الخبرات واستشراف المستقبل،

وأضاف: أن هذا الحدث العالمي يحظى برعاية كريمة من القيادة الرشيدة، وهو ما يعكس المكانة الإستراتيجية التي يحتلها قطاع النقل في أولويات الدولة وحرص القيادة على دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى بناء منظومة متكاملة للنقل المستدام.



«أبوظبي للمشاريع» يعلن شراكة استراتيجية مع «جلوبال ريل 2025»

أعلن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، رعايته الاستراتيجية للمعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل 2025»، الذي يُعد أبرز فعالية في مجال التنقل والبنية التحتية في المنطقة.

وتجسد هذه الشراكة التزام المركز بدوره المحوري في صياغة مستقبل قطاع النقل، ودفع مسيرة التنمية المستدامة، من خلال تطوير بنية تحتية مترابطة تعزز جودة الحياة، وتدعم تنويع الاقتصاد. وتنطلق أعمال «جلوبال ريل 2025» اليوم، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وتستمر حتى 2 أكتوبر، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين لبحث مستقبل النقل والتكامل متعدد الوسائط وحلول التنقل المستدام. وبصفته شريكاً رئيساً لنسخة هذا العام، سيؤدي مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية دوراً محورياً من خلال إلقاء الضوء على رؤية أبوظبي لبنية تحتية مترابطة تُحسّن جودة الحياة وتدعم تنويع الاقتصاد.

وسيقدّم المركز ضمن جناحه في المعرض مجموعة من أبرز مشاريعه الاستراتيجية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، بما يعكس دوره في رسم ملامح المستقبل ويجسد مكانته جهة حكومية محورية تقود تطوير البنية التحتية المستدامة في الإمارة.

وقال المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: «نفخر بشراكتنا مع (جلوبال ريل 2025)، كونها تتماشى مع رؤيتنا الاستراتيجية لمستقبل الإمارة ومهمتنا في حوكمة وتخطيط المشاريع الرأسمالية. يمثل هذا الحدث منصة رائدة لاستعراض استراتيجيتنا والتعاون مع شركاء دوليين ورسم معالم الجيل الجديد من مدن المستقبل. ومن خلال هذه المشاركة، نؤكد التزامنا بتطوير منظومة مترابطة ومرنة تُرسخ جودة الحياة وتعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للحوار والإنجاز، ونموذج يحتذى به في البنية التحتية المتقدمة».



«طرق الشارقة» تشارك بمشاريع مبتكرة

تشارك هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، في فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية، الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل، بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية والخاصة، وخبراء ومختصين من مختلف دول العالم.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذا الحدث الدولي الكبير في إطار استراتيجيتها لتعزيز حضورها في المحافل العالمية، والاطلاع على أحدث التجارب والتقنيات المرتبطة بقطاع النقل المستدام.

وأكد المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن مشاركة الهيئة في المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل بأبوظبي، تمثل فرصة مهمة لإبراز جهود إمارة الشارقة في تطوير قطاع النقل والبنية التحتية.

وستستعرض الهيئة مشاريع مبتكرة تعكس توجهها نحو دمج أحدث الحلول الذكية في خدمات النقل، إذ تعرض تقنيات متطورة مثل كاميرات المراقبة الذكية العاملة بالذكاء الاصطناعي والمثبتة على متن الحافلات، إلى جانب شاشات معلومات الركاب ولوحات عرض الوجهات التي تعمل بتقنيات اتصالات متطورة، فضلاً عن نظام التذاكر بين المدن الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع شركة «Ridango».