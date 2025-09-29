الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

القائد العام لشرطة دبي يزور قيادة الحرس الوطني

عبدالله خليفة المري وصالح محمد بن مجرن العامري أثناء توقيع الاتفاقية (وام)
30 سبتمبر 2025 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار التعاون الأمني المؤسسي الوطني، استقبل اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والوفد المرافق له، وذلك في مقر قيادة الحرس الوطني في أبوظبي.
وتناول اللقاء بحث آليات التعاون والتنسيق في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز كفاءة الأداء، ويرسخ مفاهيم العمل الأمني المشترك بين القيادتين.
وشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم أمنية مشتركة بين الجانبين، تهدف إلى تعزيز التعاون، بما يسهم في دعم العمل الأمني، وتطوير آليات التنسيق الفاعل بين المؤسستين على مختلف المستويات.
وأكد الطرفان أن توقيع المذكرة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الأمنية، وترسيخ التكامل والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، بما يسهم في تعزيز أمن المجتمع واستقراره، ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة في بناء منظومة أمنية متكاملة قادرة على التصدي لمختلف التحديات.
كما اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، خلال الزيارة، على عرض ميداني لعدد من قدرات الحرس الوطني، حيث أشاد بجاهزيتها العالية ودورها الفاعل في دعم عمليات الأمن الداخلي والخطط الوطنية، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير هذه القدرات لمواجهة مختلف التحديات الأمنية.
من جانبه، أكد اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، أهمية تعزيز التعاون الأمني بين الحرس الوطني وشرطة دبي، بما يدعم المنظومة الوطنية الشاملة للأمن والاستقرار.

