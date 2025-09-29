الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد: رفاهية المواطن على رأس الأولويات

خالد بن محمد بن زايد خلال الاجتماع
30 سبتمبر 2025 01:23

أبوظبي (وام) 

أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حرص القيادة الرشيدة على تعزيز جودة حياة الأسر المواطنة، من خلال تطوير منظومة الخدمات المجتمعية والارتقاء بالبنى التحتية ومرافق الأحياء والمجمعات السكنية.

وأشار سموه إلى أن رفاهية المواطن تظل على رأس أولويات العمل الحكومي، بما يعزز بناء مجتمع متماسك يسهم في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
واعتمد سموه، خلال الاجتماع، توسيع نطاق استراتيجية نمط المعيشة بقيمة 42 مليار درهم، لتعزيز جودة الحياة المعيشية من خلال مشاريع تُسهل الوصول إلى جميع المرافق الضرورية بكل سهولة وفقاً لأعلى معايير الجودة.

وكان الاجتماع قد استعرض نتائج المرحلة الأولى من الاستراتيجية، التي نفذتها دائرة البلديات والنقل، وأسهمت في رفع متوسط نسبة تكامل الأحياء السكنية في الإمارة من 67% قبل التنفيذ إلى 81% في عام 2025.
وقد تم إنجاز أكثر من 60 مشروعاً بميزانية 12 مليار درهم، شملت بنى تحتية ومرافق مجتمعية، من أبرزها إنشاء أكثر من 200 حديقة وملعب رياضي وبناء 24 مدرسة، و21 مسجداً، و28 مجلساً مجتمعياً وتطوير 120 كم من مسارات المشي، و283 كم من مسارات الدراجات الهوائية، و220 كم من إنارة الطرق وإنجاز نحو 200 مشروع لتجميل وتشجير الأحياء والطرق العامة.

وجرى، خلال الاجتماع، استعراض الجهود التي تبذلها دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية من القطاعين العام والخاص، لدمج تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب منظومة عمل الجهات الحكومية، بما يعزز كفاءتها ويرتقي بجودة خدماتها المجتمعية، حيث اطلع سموه على مستجدات ومنجزات «استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027»، والتي تهدف إلى تصنيف الإمارة في المرتبة الأولى كحكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، عبر استثمارات بقيمة 13 مليار درهم.

أخبار ذات صلة
برعاية منصور بن زايد.. انطلاق فعاليات «جلوبال ريل 2025» اليوم بمشاركة عالمية واسعة
«أبوظبي للإسكان» تعلن أماكن تنفيذ الـ 13 مجتمعاً سكنياً المتضمنة منافع سكنية للمواطنين

كما اطلع سموه على استعدادات إطلاق منصة «تم 4.0» ضمن معرض «جيتكس العالمي 2025»، والتي تعد أحدث منصة حكومية ذكية قادرة على توقع احتياجات الأفراد والمؤسسات وتلبيتها بشكل استباقي، مع التركيز على دمج هذه التقنيات بشكل كامل في الخدمات الحكومية وآليات اتخاذ القرار. كما تم استعراض المبادرات الداعمة لترسيخ مكانة الذكاء الاصطناعي في المجتمع، ومنها تنظيم «مجالس الذكاء الاصطناعي» لتعزيز الحوار والتوعية بالاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

تأهيل وتدريب
استعرضت دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي جهودها ومبادراتها في تأهيل وتدريب موظفي حكومة الإمارة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث   استكمل أكثر من 95 % من موظفي الحكومة تدريبات شاملة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استحداث منصب «كبير مسؤولي التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي» في جميع الدوائر الحكومية لقيادة جهود تبنّي وتعزيز منظومة الابتكار والحوكمة الرقمية.

وأكد سموه على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستفادة من وسائل التكنولوجيا المتطورة، وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى الإنتاجية والكفاءة والفاعلية في منظومة الخدمات الحكومية في أبوظبي، تماشياً مع أهداف «استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2027-2025»، وإسهاماً في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع، وتلبية احتياجات وتطلعات المواطنين والمقيمين على مستوى الإمارة.
كما اطلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على تقدم إنجاز مشاريع البنية التحتية في المناطق السكنية، ووجه بتسريع وتيرة العمل للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي.

خالد بن محمد بن زايد
أبوظبي
ولي عهد أبوظبي
المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
الإمارات
رفاهية المواطن
الأسر المواطنة
التنمية الوطنية
الخدمات الحكومية
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
جانب من المؤتمر الصحفي بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: الحرب في غزة ستتوقف
اليوم 01:24
عمال إنقاذ في موقع مبانٍ سكنية متضررة على مشارف كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا مؤشرات من كييف لاستئناف المحادثات
اليوم 01:24
حوثي مسلح في إحدى نقاط التفتيش في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: حملة الاعتقالات الحوثية نهج قمعي ومعادٍ للوطن
اليوم 01:24
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
الأخبار العالمية
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©