إعلان الفائزين بجائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب

أعلنت جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، الفائزين في دورتها الخامسة، حيث نال الجائزة 686 شاباً وشابة من صانعي التغيير من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات في عام 2025؛ ويأتي ذلك تقديراً لالتزامهم بتطوير أنفسهم وتمكين المجتمع، بما يتماشى مع قيم الجائزة التي تتمثل في المثابرة، وحب الاستكشاف، والتكافل المجتمعي، والنزاهة.

ومثّل الفائزون بالجائزة هذا العام 37 جنسية. ومع تسجيل زيادة بنسبة 26% في عدد الفائزين مقارنة بالدورة الرابعة، تواصل جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب ترسيخ مكانتها لتكون منارة مضيئة لإنجازات الشباب في دولة الإمارات وخارجها.

وشهدت دورة هذا العام مستوى عالياً من التنافسية، مع عودة الفائزين السابقين للتقدّم لميداليات أعلى، إلى جانب عدد كبير من المرشحين الجدد، ضمن الأقسام الأربعة للجائزة، وهي: المغامرة، والتطوع، وتنمية المهارات، والأنشطة البدنية. وكانت الميدالية البرونزية قد حظيت بأكبر عدد من الفائزين مع 489 فائزاً، في حين حصل 138 فائزاً على الميدالية الذهبية، و59 فائزاً على الميدالية الفضية. ويعكس العدد المرتفع للفائزين في نسخة هذا العام، مستوى الطموح العالي لدى المتقدمين.

وأكدت عزيزة إبراهيم المازمي، مدير جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، أهمية الجائزة في تحفيز الشباب، وتعزيز قدراتهم في المجتمع، قائلةً: «تجسّد جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب أكثر من مجرد تكريم، فهي شهادة حيّة على طموحات شبابنا وعزيمتهم وقيمهم الأصيلة».

وإكمالاً لمسيرة الجائرة ومساعيها لتمكين الشباب، وتعزيز قدراتهم، تم الإعلان رسمياً عن فتح باب الترشح للدورة السادسة من جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، وتمتد الدورة الجديدة من سبتمبر 2025 وحتى الأول من مايو 2026.