إبراهيم سليم (أبوظبي)

أفاد المركز الوطني للأرصاد بوجود حالة مدارية متوقعة في بحر العرب، ولا تتأثر بها الدولة حالياً، إذ إن الوضع الحالي للحالة يتمثل في وجود منخفض جوي على السواحل الهندية، وحسب النماذج العددية فإنها تشير لاحتمال تشكل حالة مدارية شمال شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية يوم 1 أكتوبر ويتحرك باتجاه وسط بحر العرب.. علماً بأن دقة المعلومات تزداد عن شدة الحالة المدارية ومسارها بعد تكونها.

وفيما يتعلق بالتأثير على الدولة، أوضح المركز أنه لا يوجد تأثير حتى الآن، مبيناً أن الحالات المدارية تحدث فيها تغيرات كثيرة وسريعة ومفاجئة، ولذا يقوم المركز بمراقبة الوضع بشكل دائم ويوافي بالمستجدات.

وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف من الشرق ومرتفع جوي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى هبوب رياح شمالية غربية نشطة السرعة، وتصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج أحياناً غرباً في الخليج العربي ويصل ارتفاع الموج إلى 7 أقدام في العمق حتى مساء اليوم.. كما سجلت سويحان بالعين أعلى درجة حرارة أمس، وقد بلغت 44.3 درجة مئوية تمام الساعة الثانية والربع ظهراً بالتوقيت المحلي.

ويتوقع المركز أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وسرعتها من 10 إلى25تصل إلى40كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

كما يتوقع أن يكون طقس الغد صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 10إلى 25 تصل إلى 40كم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.