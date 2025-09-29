الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ﺷﺮطﺔ أﺑﻮظﺒﻲ ﺗﻨﻔّﺬ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻮﻋﻮﯾﺔ لطلبة اﻟﻤﺪارس

ﺷﺮطﺔ أﺑﻮظﺒﻲ ﺗﻨﻔّﺬ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻮﻋﻮﯾﺔ لطلبة اﻟﻤﺪارس
30 سبتمبر 2025 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

نفّذت شرطة أبوظبي ممثلة في إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة اﻟﻈﻔﺮة ﻣﺒﺎدرة ﺗﻮﻋﻮﯾﺔ ﻟﻄﻼب ﻣﺪارس منطقة الظفرة، تعزيزاً لجهودها اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮورﯾﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ.
وأكد اﻟﻌﻘﯿﺪ ﺳﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﯿﻒ اﻟﻌﺎﻣﺮي ﻣﺪﯾﺮ إدارة اﻟﻤﺮور واﻟﺪورﯾﺎت اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻈﻔﺮة، حرص شرطة أبوظبي على تكثيف التوعية المرورية للطلبة، من خلال تنفيذ برامج وفعاليات ميدانية لنشر ثقافة الالتزام بقوانين السير للنشء، بما يسهم في دعم الأولوية الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي «أمن الطرق».
ورﻛّﺰت اﻟﻤﺒﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻋﯿﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻀﺮورة اﻟﻌﺒﻮر اﻵﻣﻦ واﻟﺼﺤﯿﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ رﺑﻂ ﺣﺰام اﻷﻣﺎن داﺧﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت وداخل اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، ﺣﻔﺎظاً ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﮭﻢ، ﺑﻤﺎ ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﯿﺦ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ وﺗﻌﺰﯾﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻐﺮ.
وشهدت الفعالية تنظيم مسابقات وأسئلة تثقيفية حول سلوكيات الصعود والنزول والجلوس الآمن في الحافلات المدرسية، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية على الطلبة دعماً للوعي المروري والسلوك الإيجابي.
وأﺷﺎدت الهيئة الإدارية والتدريسية في المدارس ﺑﺠﮭﻮد ﺷﺮطﺔ أﺑﻮظﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدرات، ﻣﺜﻤﻨين ﺣﺮﺻﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﺮوري ﻟﺪى طﻠﺒﺔ اﻟﻤﺪارس، ﻣﺆﻛﺪين أن ھﺬا اﻟﺘﻌﺎون ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ دﻋﻢ ﺟﮭﻮدھﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﯾﺔ، وﺗﺮﺳﯿﺦ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت.

