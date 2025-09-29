شرطة أبوظبي تحتفي بيوم السياحة العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت الشرطة السياحية بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي بيوم السياحة العالمي، الذي يصادف 27 سبتمبر من كل عام، تجسيداً لاهتمامها بتعزيز قيمة السياحة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولتعزيز ثقة الزوار والسياح عبر توفير خدمات نوعية في مجتمع ينعم بالأمن والأمان.

وأقيمت المبادرة في مركز «ياس مول» التجاري بأبوظبي، وتضمنت مشاركة الفرقة الموسيقية بإدارة المراسم والعلاقات العامة في شرطة أبوظبي، حيث قدمت مجموعة من المقطوعات الوطنية والعالمية التي أضفت أجواء مبهجة على المكان، ونالت إعجاب السياح والجمهور.

ووزع قسم الشرطة السياحية الهدايا التذكارية والورود والبروشورات التعريفية على السياح، وشاركتهم الاحتفاء بهذه المناسبة، إلى جانب تقديم النصح والإرشاد للزوار حول أهم القوانين والأنظمة في إمارة أبوظبي، والتعريف بدور الشرطة السياحية في توفير بيئة سياحية آمنة ومستدامة.

وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي المستمرة في دعم القطاع السياحي، وحماية المرافق السياحية والإرث الحضاري والثقافي للإمارة، بما يعزز من مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة، ويمنح الزوار تجربة سياحية متميزة تعكس قيم التسامح والتعايش والانفتاح التي تتميز بها الدولة، وتقدم لهم الخدمات المتميزة، وتحافظ على أمنهم وسلامتهم، وتشجعهم على الاستمتاع ببيئة الإمارات الحضارية والسياحية.

ولفت إلى الحرص على تنفيذ أنشطة توعية للسياح وإرشادهم حول الالتزام بالقوانين واحترام عادات وتقاليد الإمارات، وتعريفهم بالأماكن السياحية وتعليمات ارتياد الشواطئ البحرية، وكيفية التنقل بسيارات الأجرة وشروط قيادة المركبات، وطرق الاتصال بأرقام الطوارئ لطلب المساعدة عند الحاجة.