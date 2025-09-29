الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تحتفي بيوم السياحة العالمي

المبادرة أقيمت في مركز «ياس مول» التجاري (من المصدر)
30 سبتمبر 2025 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
برعاية منصور بن زايد.. انطلاق فعاليات «جلوبال ريل 2025» اليوم بمشاركة عالمية واسعة
خالد بن محمد بن زايد: رفاهية المواطن على رأس الأولويات

احتفلت الشرطة السياحية بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي بيوم السياحة العالمي، الذي يصادف 27 سبتمبر من كل عام، تجسيداً لاهتمامها بتعزيز قيمة السياحة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولتعزيز ثقة الزوار والسياح عبر توفير خدمات نوعية في مجتمع ينعم بالأمن والأمان.
وأقيمت المبادرة في مركز «ياس مول» التجاري بأبوظبي، وتضمنت مشاركة الفرقة الموسيقية بإدارة المراسم والعلاقات العامة في شرطة أبوظبي، حيث قدمت مجموعة من المقطوعات الوطنية والعالمية التي أضفت أجواء مبهجة على المكان، ونالت إعجاب السياح والجمهور.
ووزع قسم الشرطة السياحية الهدايا التذكارية والورود والبروشورات التعريفية على السياح، وشاركتهم الاحتفاء بهذه المناسبة، إلى جانب تقديم النصح والإرشاد للزوار حول أهم القوانين والأنظمة في إمارة أبوظبي، والتعريف بدور الشرطة السياحية في توفير بيئة سياحية آمنة ومستدامة.
وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي المستمرة في دعم القطاع السياحي، وحماية المرافق السياحية والإرث الحضاري والثقافي للإمارة، بما يعزز من مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة، ويمنح الزوار تجربة سياحية متميزة تعكس قيم التسامح والتعايش والانفتاح التي تتميز بها الدولة، وتقدم لهم الخدمات المتميزة، وتحافظ على أمنهم وسلامتهم، وتشجعهم على الاستمتاع ببيئة الإمارات الحضارية والسياحية.
ولفت إلى الحرص على تنفيذ أنشطة توعية للسياح وإرشادهم حول الالتزام بالقوانين واحترام عادات وتقاليد الإمارات، وتعريفهم بالأماكن السياحية وتعليمات ارتياد الشواطئ البحرية، وكيفية التنقل بسيارات الأجرة وشروط قيادة المركبات، وطرق الاتصال بأرقام الطوارئ لطلب المساعدة عند الحاجة.

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
يوم السياحة العالمي
اليوم العالمي للسياحة
الشرطة السياحية
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
جانب من المؤتمر الصحفي بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: الحرب في غزة ستتوقف
اليوم 01:24
عمال إنقاذ في موقع مبانٍ سكنية متضررة على مشارف كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا مؤشرات من كييف لاستئناف المحادثات
اليوم 01:24
حوثي مسلح في إحدى نقاط التفتيش في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: حملة الاعتقالات الحوثية نهج قمعي ومعادٍ للوطن
اليوم 01:24
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
الأخبار العالمية
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©