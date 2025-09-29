ذياب بن طحنون يفتتح الموسم الرابع عشر لحديقة «دبي ميراكل جاردن»

دبي (الاتحاد)



افتتح الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ميراكل جاردن»، أمس، الموسم الرابع عشر لدبي ميراكل جاردن، أكبر حديقة زهور طبيعية في العالم، وصاحبة عدة أرقام قياسية في موسوعة «غينيس»، بينما يشهد هذا الموسم إضافات وتطويرات جديدة للحديقة التي تُعد من معالم الجذب الرئيسة في دبي.

وأكد الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان أن الموسم الجديد يبرز مدى الحرص على تقديم تجارب ترفيهية عائلية استثنائية تليق بمكانة دبي العالمية في مجال السياحة والابتكار.

وقال: «دبي ميراكل جاردن تعكس رؤيتنا في إنشاء وجهات متميزة تجمع بين الجمال والابتكار، ويؤكد هذا الموسم حرصنا على التميز وتوفير تجارب مميزة لضيوفنا من كافة أنحاء العالم».

حضر الافتتاح حمدان الكعبي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد زاهر حمادة، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من المسؤولين وممثلين عن قطاع السياحة والضيافة في دبي.

ويحتضن الموسم الجديد أكثر من 150 مليون زهرة، في مساحة تبلغ 72 ألف متر مربع، تضم مجسمات وتشكيلات جديدة، إلى جانب التصاميم المشهورة التي أصبحت رمزاً مميزاً للحديقة.

وتضم الحديقة أكثر من 120 نوعاً من الزهور والورود التي تشكل لوحات طبيعية خلابة تتجدد باستمرار.

وأوضح المهندس محمد زاهر حمادة، أن الموسم الجديد يشهد إضافات وتطويرات متميزة تحت شعار «عجائب مزهرة، وذكريات لا تُنسى»، مؤكداً حرص المجموعة على المحافظة على مكانة دبي ميراكل جاردن وجهة ترفيهية رائدة للعائلات.

وأضاف: «يعبر شعار هذا العام عن التزامنا بتقديم تجارب مميزة تسعد الضيوف، وتدخل البهجة إلى قلوبهم. وفي هذا الإطار أضفنا تصاميم جديدة هذا الموسم، تثير الإعجاب، وتترك أثراً جميلاً لدى الجميع».

وتستقبل دبي ميراكل جاردن ضيوفها يومياً من 29 سبتمبر وحتى 31 مايو، لتضيف إلى المشهد السياحي والترفيهي في إمارة دبي، واحدة من أهم وجهات الجذب المميزة على مستوى المنطقة، إذ تستقبل سنوياً ملايين الزوار من محبي الطبيعة والزهور، في مواكبة للتطور المستمر في القطاع السياحي بدبي.