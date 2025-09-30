الإمارات وجهة لأبرز الفعاليات العالمية في أكتوبر المقبل

تستعد دولة الإمارات، خلال شهر أكتوبر المقبل، لاستضافة وتنظيم مجموعة كبيرة من الفعاليات الدولية الضخمة، التي تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة بأنواعها كافة.وتتميز الفعاليات التي تستضيفها دولة الإمارات، بالحضور والمشاركة الإقليمية والدولية الواسعة، مما يجسد دورها المؤثر في رسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية على صعيد المنطقة والعالم.

- المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة

تنظِّم وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة - أبوظبي فعاليات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في أبوظبي، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025، وذلك ضمن الجهود الدولية لحماية البيئة والتنوُّع البيولوجي.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر إطلاق مبادرات دولية نوعية تحظى باهتمام عالمي واسع، لما لها من دور محوري في توجيه مستقبل العمل البيئي، وتعزيز جهود حماية الطبيعة على المستوى الدولي.

- الوقاية من الإشعاع

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، استضافة المؤتمر الدولي الثامن حول نظام الوقاية من الإشعاع في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع.

ويجمع المؤتمر قرابة 500 خبير وباحث من جميع أنحاء العالم، وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها دولة الإمارات هذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى، مما يؤكد دور الدولة المتنامي في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع.

- إكسباند نورث ستار

وتستضيف دبي الدورة العاشرة من معرض "إكسباند نورث ستار"، أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر 2025.وتضم قائمة الفعاليات الجديدة ضمن أجندة المعرض، "منصة سكيل إكس ScaleX" لانطلاقة الشركات الناشئة، و"منطقة تكنولوجيا المستهلك"، و"التأثير الأخضر لنورث ستار"، و"قمة التكنولوجيا العميقة في الشرق الأوسط أفريقيا"، و"منتدى الأصول الرقمية".

- الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي

وتستعد الدولة لاستضافة قمة "الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي" في 27 أكتوبر المقبل بدبي، وذلك ضمن فعاليات "القمة العالمية لمستقبل الضيافة"، بمشاركة وزراء السياحة وكبار المسؤولين من 53 دولة أفريقية، حيث تمثل هذه القمة منصة بارزة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وبحث فرص الاستثمار المشترك في مجالات البنية التحتية السياحية والضيافة المستدامة وتطوير المنتجات السياحية المتخصصة.

- المنتدى العالمي للاستدامة

وتنطلق الدورة الـ 13 من المنتدى العالمي للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية تحت شعار "النمو المستدام: قيادة التغيير العالمي"، خلال الفترة من 8 حتى 9 أكتوبر المقبل في دبي.ويهدف المنتدى إلى ترسيخ مكانته كمنصة عالمية للحوار وتبادل الرؤى حول الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات الاستدامة.

- السياحة الميسرة

وتستضيف دبي يومي 7 و8 أكتوبر المقبل فعاليات المؤتمر الدولي للسفر والسياحة الميسرة في نسخته الخامسة، والذي يهدف إلى تعزيز التشريعات والسياسات والبنى التحتية والخدماتية خصوصاً في مجالات التنقل الجوي والبري والبحري، بالإضافة إلى خدمات الإقامة والضيافة بما يلبي احتياجات أصحاب الهمم الذين يتطلعون للتمتع بمباهج الحياة واكتشاف العالم بسهولة ويسر.

- دبي الدولية للمكتبات والنشر

وأعلنت مكتبة محمد بن راشد عن تنظيم الدورة الثانية من "قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2025"، التي ستقام تحت شعار "مستقبل صناعة النشر" في الفترة من 30 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر المقبلين.

وتجمع القمة أكثر من 80 متحدثاً من 14 دولة، إلى جانب ممثلين عن كبرى دور النشر العالمية مثل "بنغوين راندوم هاوس" و"سايمون آند شوستر"، وذلك ضمن 45 جلسة نقاشية و10 ورش عمل متخصصة.

- الشارقة للاستثمار 2025

ويستقطب "منتدى الشارقة للاستثمار 2025"، الذي يعقد يومي 22 و23 من أكتوبر المقبل، وفودا من 142 دولة وأكثر من 30 منظمة ومؤسسة دولية لبحث سبل توجيه الاستثمارات نحو أولويات التنمية الشاملة والمستدامة.

- الملتقى الدولي لمعلمي اللغة العربية

وتنظم هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأكاديمية الشارقة للتعليم خلال الفترة من 4 حتى 7 من أكتوبر المقبل أعمال النسخة الرابعة من الملتقى الدولي لمعلمي اللغة العربية لمناقشة تحديات تدريس اللغة العربية واستكشاف سبل تطويرها، وذلك بمشاركة ممثلين عن 36 دولة وأكثر من 32 مدرسة و35 جهة حكومية ومؤسسة ثقافية ومعرفية.

- القمة العالمية للعقار

وتستضيف إمارة رأس الخيمة الدورة الأولى من القمة العالمية للعقار والاستثمار، التي تنظمها مجموعة "سيتي سكيب" يومي 30 و31 أكتوبر 2025، بهدف توفير منصة استراتيجية تجمع المستثمرين والمطورين وصناع السياسات لمناقشة التحولات الكبرى في أسواق العقار العالمية.