برعاية حمدان بن زايد.. مهرجان ومزاد الظفرة للتمور يعقد فعاليات دورته الرابعة في الظفرة

تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، تنظِّم هيئة أبوظبي للتراث فعاليات ومسابقات مهرجان ومزاد الظفرة للتمور في دورته الرابعة، خلال الفترة من 17 إلى 26 أكتوبر 2025، في مدينة زايد في منطقة الظفرة في أبوظبي.

ويُعَدُّ المهرجان إحدى أهمِّ الفعاليات التراثية الدولية، التي تُعنى بدعم إنتاج التمور وعرض أجود صنوفها، والإسهام في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي، وتحفيز المزارعين ومنتجي التمور إلى تحسين جودة منتجاتهم، وتبادل الخبرات والأبحاث في مجال زراعة النخيل.

ويتضمَّن مهرجان ومزاد الظفرة للتمور 21 مسابقة خُصِّص لها 173 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 5.55 ملايين درهم، تشمل مزاينات التمور، ومسابقات العسل، والطبخ، وتغليف التمور، والرسم، والتصوير.

ويقيم المهرجان يومياً «مزاد التمور»، لعرض مختلف أصناف التمور الإماراتية أمام الزوّار، ما يُتيح لهم فرصة شراء التمور الفاخرة من خلال المزايدة على طاولات عرض التمور.

ويتخلَّل المهرجان فعاليات متنوّعة، وعروضاً للفنون الشعبية، ومعرضان للصور واللوحات الفنية، وحِرف تراثية، ومحاضرات توعوية وورش متنوّعة موجَّهة لمختلف الفئات العمرية، إلى جانب محلات بيع التمور ومنتجاتها، والأدوات الزراعية، وقرية العسل.

ويشارك في المهرجان عدد من الجهات الحكومية والخاصة عبر أجنحة تقدِّم برامج تفاعلية ومنصات توعوية للمزارعين والزوّار، وتعرض خدماتها وابتكاراتها في المجال الزراعي.

وتستضيف الدورة الرابعة من مهرجان ومزاد الظفرة للتمور المملكة المغربية كضيف شرف، لتوثيق الروابط وتبادل الخبرات الزراعية ودعم تعزيز العلاقات بين البلدين، خصوصاً مجال النخيل ومنتجاته.