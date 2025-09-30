الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ولي عهد أم القيوين يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشيخ إبراهيم بن أحمد بن حمد المعلا

ولي عهد أم القيوين يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشيخ إبراهيم بن أحمد بن حمد المعلا
30 سبتمبر 2025 14:46

أدى سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، ظهر اليوم، في جامع الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس بأم القيوين، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له بإذن الله الشيخ إبراهيم بن أحمد بن حمد المعلا، الذي انتقل إلى جوار ربه مساء أمس.

أخبار ذات صلة
ولي عهد أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ إبراهيم المعلا
ولي عهد أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة حصة عبيد الشامسي

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الرقابة المالية، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وأنجال الفقيد وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.
ثم توجه سمو ولي عهد أم القيوين وسمو نائب حاكم أم القيوين والشيوخ والمسؤولون ليواروا جثمان الفقيد الثرى بمقبرة أم القيوين، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

المصدر: وام
أم القيوين
واجب العزاء
واجب
صلاة الجنازة
