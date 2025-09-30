حاكم الشارقة يترأس اجتماع مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، اليوم، اجتماع مجلس أمناء الهيئة، وذلك في مقر الهيئة في منطقة الحيرة بالشارقة.

ورحّب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية الاجتماع بالحضور من أعضاء المجلس من مختلف الدول العربية، مشيداً سموه بجهود المجلس في العمل على تطوير كافة ما يسهم في الارتقاء والنهوض بالحركة الفنية، وتفعيل رسالة المسرح وأدواره الرئيسة في تقدم المجتمع ووعيه. ووجّه صاحب السمو الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح بإطلاق «جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للتميز المسرحي للشباب»، كجائزة عربية تهتم بإبداعات الشباب وجهودهم في تطوير المسرح العربي، كما وجّه سموه الهيئة العربية للمسرح بالاهتمام بالمسرح المدرسي في البلدان العربية والعمل على إطلاق مهرجانات وطنية للمسرح في المدارس العربية، وتنظيم مهرجان المسرح المدرسي العربي الذي يكفل تفاعلاً عربياً واسعاً للحراك التربوي والثقافي للمسرح المدرسي الذي يعوّل عليه كثيراً في تنشئة جمهور واعٍ بدور المسرح التربوي والاجتماعي.

ووجّه صاحب السمو حاكم الشارقة بالاهتمام بتوثيق الذاكرة المسرحية العربية والاهتمام بالباحثين في مجالات المسرح المختلفة، وذلك بتأسيس المركز العربي للتوثيق والدراسات والبحوث، الذي يهدف إلى تنظيم وتنويع الدراسات والبحوث في مجالات المسرح العربي وتوثيق المسيرة التاريخية لمسارح البلدان العربية، وتوسيع الدراسات المقارنة للتجربة المسرحية العربية في سياقها الإنساني.

وأشار سموه إلى أهمية تطوير الحركة المسرحية على مستوى الوطن العربي، مؤكداً استمرار دعم سموه لها في مختلف المجالات، بما يشمل التأهيل الأكاديمي للكوادر من الأجيال الجديدة والشابة في جميع التخصصات الفنية والتقنية، حيث تقدم لهم أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية دراسات جامعية متخصصة وعليا، مما يعزّز من تكامل استراتيجية تطوير وصقل مواهب الفنانين والتي يحتاجها المسرح وأهله. وأضاف سموه أن الشارقة مستمرة في التفعيل المسرحي من خلال مهرجاناتها المسرحية المتنوعة، وعروض أيام الشارقة المسرحية المتميزة، مشيراً سموه إلى تخصيص موازنة دائمة إضافية لعرض مسرحيات الأيام خلال العام في جميع إمارات الدولة للوصول إلى الجمهور في كل مكان.

وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات والخطط التي تسهم في إنجاز المشروعات الطموحة المقترحة في مجال المسرح ،والتي تسعى الهيئة عبرها إلى الإسهام الفاعل في تطوير المسارح في الدول العربية وتطوير مستويات العاملين فيها بمختلف تخصصاتهم، وتوفير المعينات اللازمة لهم ودعمهم عبر الورش التدريبية والفعاليات المسرحية وغيرها. وناقش الاجتماع تقارير أعمال الهيئة خلال الفترة الماضية وما تم إنجازه على مستوى المسرح المدرسي، والذي شمل تدريب المعلمين ومشرفي الأنشطة المسرحية والمنهج، مما يعكس الاهتمام الكبير والتأسيس العلمي الذي تعمل الهيئة وفقه، وذلك لتعريف الأطفال من طلبة المدارس بالمسرح وتشجيعهم على الانخراط في الأنشطة الفنية والثقافية منذ الصغر. وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد تداول مع المسرحيين أحوال المسرح العربي وأهله بشكل عام، ولفت سموه إلى الانتباه خلال حديثه إلى الاستفادة من الخبرات العربية المشتركة وتوفير أفضل سبل الرعاية لها وتوفير العروض المسرحية التي ترتقي بذائقة المتفرج.