استكمال مشروع الربط الخليجي للسكك الحديدية بحلول ديسمبر 2030

استكمال مشروع الربط الخليجي للسكك الحديدية بحلول ديسمبر 2030
30 سبتمبر 2025 16:22

أكدت الهيئة الخليجية للسكك الحديدية أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تواصل جهودها لإنجاز مشروع الربط السككي الخليجي وفق الجدول الزمني المحدد، وأن المجلس الوزاري اعتمد شهر ديسمبر من عام 2030 موعداً نهائياً لاستكمال المشروع.
وقال سعادة المهندس محمد بن فهد الشبرمي، مدير عام الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل 2025»، الذي بدأت فعالياته اليوم في أبوظبي، إن مشروع الربط السككي يُعد من المشاريع الاستراتيجية التي ستربط دول مجلس التعاون الست عبر شبكة تمتد لنحو 2117 كيلومتراً.
وأوضح أن دول المجلس تعمل حالياً بشكل متكامل على استكمال مراحل الربط، حيث يتكامل المشروع الخليجي مع المشاريع الوطنية داخل كل دولة، ليشكّل جزءاً محورياً من منظومة النقل الإقليمي، بما يعزز الترابط بين دول المجلس والمحيط الإقليمي الأوسع.
وأشار إلى أن المشروع سيرتبط بالموانئ والمراكز اللوجستية في دول التعاون، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الجوانب الاقتصادية من خلال تعزيز حركة البضائع وزيادة انسيابية تنقل الأفراد بين الدول الأعضاء.
وأضاف أن قطارات نقل الركاب ستعمل بسرعة تصل إلى أكثر من 200 كيلومتر في الساعة، فيما ستتراوح سرعة قطارات الشحن بين 80 و120 كيلومتراً في الساعة، ما يسهم في رفع كفاءة منظومة النقل، ويعزز مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة.

