«الإمارات الصحية» تطلق «شهر الصحة النفسية» أكتوبر الجاري

سامي عبد الرؤوف (دبي)



كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن برنامج فعاليات «شهر الصحة النفسية 2025» الذي تنظّمه على مدار شهر أكتوبر تحت شعار «معاً لجودة الحياة»، في أكبر حدث وطني من نوعه مخصص لتعزيز الوعي بالصحة النفسية وجودة الحياة في دولة الإمارات، بمشاركة واسعة من مستشفى الأمل للصحة النفسية، وجميع المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة.

ويأتي هذا الحدث الشامل في إطار التزام المؤسسة بدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في تطوير منظومة صحية متكاملة، وتقديم خدمات نوعية تُعنى بالصحة النفسية لجميع فئات المجتمع، عبر برامج وقائية وعلاجية مبتكرة تعكس رؤى الدولة في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتوازناً واستدامة.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن شهر الصحة النفسية يعد أحد أهم المبادرات المجتمعية التي تطلقها المؤسسة سنوياً.

وقال: «تشكل الصحة النفسية حجر الأساس في منظومة جودة الحياة التي تضعها دولتنا في قلب توجهاتها الاستراتيجية نحو المستقبل، ومن خلال هذا الحدث الشامل، نجدد التزامنا بتعزيز الوعي المجتمعي، وتقديم خدمات وقائية وعلاجية متقدمة، وتمكين الأفراد من تبني أنماط حياة صحية تدعم سعادتهم وإنتاجيتهم واندماجهم مع محيطهم الاجتماعي والمهني».

من جانبها، أوضحت الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية في المؤسسة، أن الفعاليات تعكس رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع يتمتع بالمرونة النفسية والرفاه. وقالت: «يمثل شهر الصحة النفسية منصة وطنية شاملة لترسيخ ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية، باعتبارها أولوية استراتيجية».

وأضافت: «نسعى من خلال هذه الفعاليات إلى الوصول إلى جميع شرائح المجتمع بخدمات وبرامج متنوعة تعزز الوعي، وتكسر الصور النمطية المرتبطة بالأمراض النفسية، وتدعم تكوين بيئة اجتماعية أكثر تفهماً وتقبلاً واحتواءً».

ويزخر البرنامج العام لفعاليات «شهر الصحة النفسية 2025» بالأنشطة النوعية والبرامج المتكاملة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، حيث تبدأ الفعاليات اعتباراً من اليوم الموافق 1 أكتوبر بإطلاق عيادة الإدمان الرقمي التي تقدم خدمات علاجية واستشارية متخصصة، إلى جانب باقة من محاضرات التوعية المباشرة وعبر المنصات الرقمية التي تمتد طوال الشهر، وتتناول قضايا الصحة النفسية من زوايا علمية ومجتمعية مختلفة.

كما يشهد الشهر تنظيم ورش عمل متخصصة، من أبرزها «العلاج النفسي الأسري» و«المبادئ الأساسية في التربية» و«الصحة النفسية لكبار المواطنين».

ويشكّل المؤتمر الدولي للصحة النفسية، الذي يُعقد على مدار يومي 3 و4 أكتوبر، الحدث العلمي الأبرز ضمن فعاليات الشهر، إذ يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها لبحث أحدث الاتجاهات والتجارب العالمية في مجال الصحة النفسية، واستعراض أفضل الممارسات والسياسات الداعمة لها.

ويتزامن مع انعقاد المؤتمر إطلاق خدمة «تحدث لنسمعك» عبر التطبيق الذكي للمؤسسة، في خطوة تعزز من سهولة الوصول إلى خدمات الدعم النفسي، وتشجع الأفراد على طلب المساعدة والتعبير عن تحدياتهم الذهنية بثقة وسرية تامة.

ويتواصل البرنامج الغني الذي يمتد طوال الشهر، حيث يشكّل اليوم العالمي للصحة النفسية الموافق 10 أكتوبر محطة محورية في جهود المؤسسة لنشر الوعي، وتعزيز ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية، ويشهد هذا اليوم إطلاق مبادرة «معاً لتعزيز جودة حياة الطلبة»، وذلك ضمن توجه أوسع لنشر المعرفة بين جميع شرائح المجتمع، مع تسليط الضوء على احتياجات الأجيال الصاعدة، ودورهم الحيوي في بناء مستقبل أكثر صحة وتوازناً.



كأس الأمل

وفي الـ15 من أكتوبر، تنظم المؤسسة النسخة الثانية من بطولة «كأس الأمل لكرة القدم» في أجواء تفاعلية تعزز مفاهيم الصحة النفسية من خلال الرياضة، فيما تحتضن منشآتها في 16 أكتوبر جلسة تفاعلية مخصصة للصحة النفسية لدى الأطفال، يتبعها انطلاق «ماراثون الأمل» الذي يمتد حتى 1 نوفمبر لتشجيع النشاط البدني كأداة فعّالة لتحسين الصحة النفسية.

وتتضمن الفعاليات كذلك تنظيم معرض فني للصحة النفسية في 17 أكتوبر يستعرض الأعمال الإبداعية التي تعبّر عن التجارب والمشاعر النفسية، بينما تقدم المؤسسة في 18 أكتوبر فعالية «سينما الصحة النفسية» التي توظف الفن السابع في نشر الوعي وتغيير الصور النمطية المرتبطة بالصحة النفسية.



ابتكار

وتختتم المؤسسة الشهر بفعالية «معاً نحتفل بالأمل» التي تُقام في يومي 28 و29 أكتوبر، ليُسدل الستار على هذا الشهر الحافل في 30 أكتوبر بإطلاق «مختبر الصحة النفسية الإبداعي» الذي يمثل منصة ابتكار متقدمة لتطوير حلول وبرامج جديدة تعزز مستقبل الرعاية النفسية في الدولة.

ويعكس تنظيم «شهر الصحة النفسية 2025» التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بتحويل مفهوم الصحة النفسية إلى ثقافة راسخة تسهم في بناء مجتمع أكثر مرونة وسعادة واستدامة، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات.