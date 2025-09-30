«أبوظبي للنقل» تكشف عن مشروعي «إيربن لوب» و«القطار الخفيف»

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت شركة أبوظبي للنقل، خلال مشاركتها في «جلوبال ريل 2025»، إطلاق مشروعين نوعيين، يعكسان رؤية الإمارة لتطوير شبكة نقل متكاملة، مستدامة وعصرية، تشمل كلاً من نظام النقل السريع الشخصي «إيربن لوب»، ومشروع القطار الخفيف في أبوظبي. وكشفت الشركة عن أن مشروع إيربن لوب، وهو نظام نقل سريع مستقل وذاتي القيادة، سيدخل مرحلة التشغيل التجريبي خلال ستة أشهر في منطقتين داخل جزيرة الريم.

ويمتاز المشروع بكونه صديقاً للبيئة وموفّراً للطاقة، بما يتماشى مع استراتيجية الحياد المناخي، إضافة إلى تشغيله على مدار اليوم، وقدرته على الارتباط بسلاسة مع الحافلات ووسائل التنقل الذكية. كما جُهزت وحداته بأنظمة تبريد متطورة وحماية معززة ضد الغبار، ليشكل إضافة جديدة لخدمات النقل المبتكرة في العاصمة.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة أبوظبي للنقل إطلاق مشروع القطار الخفيف، الذي يمثّل ركيزةً أساسية في تحقيق رؤية الإمارة لتشييد شبكة نقل متطورة ومستدامة.

وسيخدم المشروع في مرحلته الأولى مناطق حيوية، تشمل شاطئ الراحة والمطار، وصولاً إلى الاتحاد بلازا، مروراً بجنوب جزيرة ياس بما في ذلك ياس مول و«سي وورلد». ومن المقرر أن تبدأ عمليات التصميم والإنشاء العام المقبل، على أن يدخل المشروع الخدمة بحلول عام 2030.

ويهدف مشروع القطار الخفيف إلى توفير بديل عصري عن استخدام المركبات الخاصة، بما يسهم في الارتقاء بنمط الحياة في أبوظبي، من خلال شبكة نقل تتميّز بالسرعة والموثوقية والاستدامة. كما يعزّز المشروع من ترابط المجتمعات السكنية ومراكز الأعمال والمعالم السياحية، ويقلّل من الازدحام والانبعاثات، فيما يسهم في تحفيز التنمية العمرانية وتجديد المدن ودعم مبادرات الاستدامة.

وأكدت شركة أبوظبي للنقل أن المشروعين يعكسان التزامها بتبني حلول نقل مبتكرة تتماشى مع خطط الإمارة للتحول نحو أنظمة نقل أكثر كفاءة وذكاءً واستدامة، بما يعزز مكانة أبوظبي مدينة عالمية رائدة في مجال النقل المستدام.