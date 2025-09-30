الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

اتفاقية لتأسيس شركة تشغيل قطارات الركاب

اتفاقية لتأسيس شركة تشغيل قطارات الركاب
1 أكتوبر 2025 01:13

أبوظبي (وام)

وقعت قطارات الاتحاد لخدمات الركاب اتفاقية استراتيجية مع «كيوليس العالمية»؛ بهدف تأسيس شركة مشتركة مسؤولة عن تشغيل قطارات الركاب في عام 2026، وسط توقعات بوصول عدد الركاب عبر شبكة قطارات الاتحاد إلى أكثر من 36 مليون راكب بحلول عام 2030.
وأكدت لورانس بروسيتا، الرئيس التنفيذي الدولي لمجموعة كيوليس العالمية، اعتزازها بالشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها بين شركة قطارات الاتحاد المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات وشركة كيوليس الفرنسية الرائدة في خدمات نقل الركاب. 
وقالت بروسيتا، على هامش انطلاق النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل 2025» أمس في أبوظبي: «فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع قطارات الاتحاد، وسنعمل على الاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة عبر خبرتنا في إطلاق عمليات جديدة، وتقديم خدمات عالية الجودة». 

