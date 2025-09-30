الإمارات وتايلاند تعقدان مشاوراتهما القنصلية

أبوظبي (وام)

استضافت وزارة الخارجية أعمال المشاورات القنصلية الأولى بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة تايلاند، وذلك في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، حيث ترأس الجانب الإماراتي فيصل عيسى لطفي، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية، فيما ترأس الجانب التايلاندي مونجكورن براتومكايو، المدير العام لإدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية بمملكة تايلاند.

وفي مستهل اللقاء بين الجانبين، نقل فيصل عيسى لطفي، تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنيات سموه بنجاح أعمال المشاورات.

وأوضح أن هذه المشاورات تمثل فرصة مهمة لتنسيق الجهود المشتركة، وتبادل الخبرات، وتعزيز العمل البنّاء، بما يضمن تقديم خدمات قنصلية تتسم بالسرعة والكفاءة والفاعلية.

وشهدت المشاورات بين الجانبين بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الخدمات القنصلية، كما تطرقت إلى مناقشة آليات العمل للارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة، بما يلبّي احتياجات وتطلعات المواطنين والمقيمين في كلا البلدين، سواء في ما يتعلق بالمعاملات القنصلية وإجراءات السفر أو ضمان رعايتهم أثناء وجودهم خارج أوطانهم.

يذكر أن العلاقات بين الشعبين ركيزة أساسية في مسار شراكة البلدين، حيث تعد تايلاند إحدى الوجهات السياحية المفضلة لدى المواطنين الإماراتيين.