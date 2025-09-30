الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الموارد البشرية والتوطين» تكرم شركاءها في حملة حماية العمالة من الإجهاد الحراري

«الموارد البشرية والتوطين» تكرم شركاءها في حملة حماية العمالة من الإجهاد الحراري
30 سبتمبر 2025 20:49

كرمت وزارة الموارد البشرية والتوطين في حفل نظمته في مبناها بدبي، 21 جهة من شركائها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمساهمتهم بفاعلية في حملة «حماية العمالة من الاجهاد الحراري» لهذا العام والتي اختتمت في 15 سبتمبر الحالي، بنسبة التزام بلغت 99% من الشركات.
وأشادت سعادة دلال الشحي وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة بجهود الشركاء في إنجاح الحملة، مشيرة الى أن التكريم يعد جزءاً من منهجية الوزارة، وممارساتها المستمرة في سوق العمل، ضمن نهج الشراكة والتكامل الذي تعتمده في علاقتها مع مختلف الجهات، وتوجهاتها المستدامة للاحتفاء بشركائها، وتسليط الضوء على الممارسات المتميزة التي تعزز كفاءة تنظيم سوق العمل، وترسخ النهج الإنساني للدولة في بيئة العمل بما في ذلك سياسات حماية العمالة وفق منظومة متكاملة تستهدف توفير بيئة عمل آمنة، تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية.
يذكر أن حملة «حماية العمالة من الإجهاد الحراري»، تم تطبيقها للعام الـ 21 على التوالي، واستمرت لمدة ثلاثة أشهر من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، وتحظر خلالها تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة يومياً من الساعة 12.30 ظهراً حتى الثالثة عصراً خلال مدة الحملة.

أخبار ذات صلة
«الموارد البشرية»: 98% من المنازعات العمالية تمت تسويتها ودياً خلال 6 أشهر
180 جهة تشارك في معرض الإمارات للوظائف «رؤية» 2025
المصدر: وام
وزارة الموارد البشرية والتوطين
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
الرياضة
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
اليوم 14:57
«تدوير» تطلق حملة «المزارع المستدامة»
علوم الدار
«تدوير» تطلق حملة «المزارع المستدامة»
اليوم 14:52
نهيان بن مبارك يفتتح "العين ماسترز" للريشة الطائرة
الرياضة
نهيان بن مبارك يفتتح "العين ماسترز" للريشة الطائرة
اليوم 14:51
أفراد الإنقاذ يبحثون عن ناجين بعد انهيار مبنى متعدد الطوابق في مدرسة بمقاطعة جاوة الشرقية.
الأخبار العالمية
إندونيسيا تسابق الزمن بحثاً عن ناجين أسفل أنقاض مدرسة
اليوم 14:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©