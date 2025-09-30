الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

زايد بن حمد يلتقي وفداً مصرياً لتعزيز التعاون في مكافحة المخدرات

زايد بن حمد ورئيس الوفد المصري خلال اللقاء (وام)
1 أكتوبر 2025 01:14

أبوظبي (وام)

التقى معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، في مقر الجهاز، وفداً من جمهورية مصر العربية برئاسة معالي اللواء محمد زهير، مساعد وزير الداخلية لشؤون المخدرات والأسلحة، في إطار جهود تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة المخدرات.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل توسيع مجالات التعاون في تبادل المعلومات والخبرات، والتصدي لجرائم المخدرات العابرة للحدود، إلى جانب استعراض فرص الاستفادة من أحدث التقنيات في مجالات الرصد والتتبع، وتطوير برامج تدريبية متخصصة للكوادر العاملة في هذا القطاع. واطلع الوفد، خلال الزيارة، على استراتيجية الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وآليات العمل الميداني والتشريعي المعتمدة، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات، وتوحيد الجهود لمواجهة شبكات التهريب والترويج.
وأكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الأخوية المتميزة، والحرص المشترك على التصدي للتحديات الأمنية العابرة للحدود عبر التنسيق المستمر والعمل المشترك.
من جانبه، أعرب اللواء محمد زهير عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بالتجربة الوطنية الرائدة في مجال مكافحة المخدرات، ومؤكداً تطلع بلاده إلى تطوير أطر التعاون العملي والتنسيق المستقبلي في مجالات العمل الميداني والوقائي والتدريب. 
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على وضع خطة عمل مشتركة، تشمل تبادل الزيارات الميدانية، وتنظيم ورش تدريبية متخصصة، وتكثيف التعاون للتصدي للتحديات المتنامية المرتبطة بتهريب وترويج المخدرات.

الإمارات
زايد بن حمد
الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات
مكافحة المخدرات
مصر
