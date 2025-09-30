«دبي الرقمية» تطلق المسح السنوي للقوى العاملة 2025

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، التابعة لـ«دبي الرقمية»، إطلاق «المسح السنوي للقوى العاملة» لإمارة دبي 2025، الذي يهدف إلى تقدير حجم القوى العاملة وقياس المؤشرات الرئيسة المتعلقة بالعمالة والبطالة، وتوفير بيانات حديثة عن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان، مع التركيز على الفئة النشطة اقتصادياً.

وأشار يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لـ«دبي الرقمية»، إلى أهمية المسح، وقال: «يُعد المسح السنوي للقوى العاملة أداةً أساسية لقياس واقع سوق العمل وتحليل الفجوات والتحديات واستشراف مستقبل الوظائف ومتغيرات السوق».