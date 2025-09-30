الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«دبي الرقمية» تطلق المسح السنوي للقوى العاملة 2025

يونس آل ناصر
1 أكتوبر 2025 01:13

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، التابعة لـ«دبي الرقمية»، إطلاق «المسح السنوي للقوى العاملة» لإمارة دبي 2025، الذي يهدف إلى تقدير حجم القوى العاملة وقياس المؤشرات الرئيسة المتعلقة بالعمالة والبطالة، وتوفير بيانات حديثة عن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان، مع التركيز على الفئة النشطة اقتصادياً.
وأشار يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لـ«دبي الرقمية»، إلى أهمية المسح، وقال: «يُعد المسح السنوي للقوى العاملة أداةً أساسية لقياس واقع سوق العمل وتحليل الفجوات والتحديات واستشراف مستقبل الوظائف ومتغيرات السوق».

دبي الرقمية
دبي
الإمارات
القوى العاملة
القوى العاملة في دبي
