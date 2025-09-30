مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تُطلق ملتقى الإسكان الذكي 2025

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة GFS Developments، تهدف لإطلاق فعاليات ملتقى الإسكان الذكي 2025، والمقرر عقده في أكتوبر المقبل بدبي، تحت شعار «حلول مبتكرة لإسكان ذكي ومستدام»، وذلك في إطار جهود المؤسسة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتطوير منظومة الإسكان المستدام.

جاء توقيع الاتفاقية بحضور ظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وإرفان وحيد، المدير التنفيذي لشركة GFS Developments في دبي، إلى جانب حضور عدد من الإداريين من الشركة، حيث أكد الطرفان التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تقديم قيمة مضافة للملتقى والمساهمة في ترسيخ مكانته كمنصة رائدة لاستعراض أحدث الابتكارات والتجارب العالمية في مجال الإسكان.

وبهذه المناسبة، صرح هيثم عبد الرحمن الخاجه، مدير إدارة الاتصال والتسويق في المؤسسة: «إن ملتقى الإسكان الذكي يمثل منصة هامة لتسليط الضوء على الحلول المبتكرة والمستدامة في قطاع الإسكان، وإن توقيع هذه الشراكة مع GFS Developments يعكس حرص المؤسسة على استقطاب شركاء استراتيجيين لدعم توجهات دبي نحو التنمية الحضرية المستدامة وتحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040».