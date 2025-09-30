الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل وزيرة الشؤون الداخلية في أرمينيا

رئيس الدولة يستقبل وزيرة الشؤون الداخلية في أرمينيا
30 سبتمبر 2025 20:59

 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم في مجلس قصر البحر في أبوظبي، معالي أربينه سركيسيان، وزيرة الشؤون الداخلية في جمهورية أرمينيا.

ونقلت معاليها إلى سموه، خلال اللقاء، تحيات فخامة فاهاجن خاتشاتوريان، رئيس أرمينيا وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرخاء، وأن تشهد العلاقات الإماراتية ـ الأرمينية مزيداً من التقدم خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم رؤاهما نحو تحقيق التنمية والازدهار، فيما حملها سموه تحياته إلى رئيس أرمينيا وتمنياته لبلده وشعبه الصديق مزيداً من التطور والنماء.

وتطرق اللقاء إلى علاقات البلدين وفرص تطوير تعاونهما، بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

حضر اللقاء عدد من سمو الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.

 

المصدر: وام
أرمينيا
محمد بن زايد
