الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد الشارقة يشهد حفل زفاف حسن النومان

سلطان بن محمد بن سلطان في صورة مع العريس وذويه بحضور عبدالله بن سالم وسلطان بن أحمد (وام)
1 أكتوبر 2025 01:15

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
«تدوير» تطلق حملة «المزارع المستدامة»

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، عصر أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله حسن عبدالله النومان، بمناسبة زفاف نجله حسن على كريمة خالد سالم حمد الشامسي، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.
كما شهد حفل الاستقبال سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.
وهنأ سموهم العريس وذويه، راجين المولى عز وجل أن يبارك للعروسين، ويرزقهما حياة سعيدة تسودها المودة والرحمة.

الإمارات
ولي عهد الشارقة
الشارقة
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
الرياضة
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
اليوم 14:57
«تدوير» تطلق حملة «المزارع المستدامة»
علوم الدار
«تدوير» تطلق حملة «المزارع المستدامة»
اليوم 14:52
نهيان بن مبارك يفتتح "العين ماسترز" للريشة الطائرة
الرياضة
نهيان بن مبارك يفتتح "العين ماسترز" للريشة الطائرة
اليوم 14:51
أفراد الإنقاذ يبحثون عن ناجين بعد انهيار مبنى متعدد الطوابق في مدرسة بمقاطعة جاوة الشرقية.
الأخبار العالمية
إندونيسيا تسابق الزمن بحثاً عن ناجين أسفل أنقاض مدرسة
اليوم 14:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©