«تريندز» يشارك في جلسة بالبرلمان الأوروبي

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه في بلجيكا، في جلسة نقاشية في البرلمان الأوروبي ببروكسل حول التطرف والراديكالية في القطاع التعليمي.

ومثّل «تريندز» في الجلسة التي نظمتها الحركة الدولية للسلام والتعايش (IMPAC)، بالتعاون مع مكتب عضو البرلمان الأوروبي أنطونيو لوبيز- إيستوريز وايت، تحت قبة البرلمان الأوروبي، كل من الباحثة نجلاء المدفع والباحثة لطيفة الجنيبي، في سياق مسعى للبحث عن مقاربات أكثر فعالية للتعامل مع التحديات المتصلة بالتطرف، والتأكيد على دور مراكز البحث والفكر في تقديم رؤى عملية لسياسات أكثر فاعلية.