«تريندز» يستعرض التعاون البحثي والمعرفي مع «الإمارات للفضاء»

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات أوجه التعاون والشراكة البحثية والمعرفية مع وكالة الإمارات للفضاء، خاصة في مجال بحوث وعلوم الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة والدراسات الاستشرافية المتخصصة، إلى جانب التعاون في مجال المسوح الميدانية واستطلاعات الرأي والتدريب، مما يُسهم في دعم المعرفة الهادفة.

وقال سالم بطي سالم القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، إن الوكالة منفتحة على التعاون البناء مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، الذي يُعد أحد أبرز وأهم مراكز الفكر في المنطقة والعالم.

بدوره، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن وكالة الإمارات للفضاء تمكّنت من النهوض بقطاع الفضاء الوطني حتى أصبح رائداً إقليمياً وعالمياً وداعماً لتنافسية دولة الإمارات.