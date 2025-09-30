الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» يستعرض التعاون البحثي والمعرفي مع «الإمارات للفضاء»

الجانبان بحثا تعزيز أوجه التعاون والشراكة العلمية (من المصدر)
1 أكتوبر 2025 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«تريندز» يشارك في جلسة بالبرلمان الأوروبي
«تريندز» يشارك في مؤتمر بالبرلمان الأوروبي ويدعو لمواجهة الاستقطاب والتطرف

استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات أوجه التعاون والشراكة البحثية والمعرفية مع وكالة الإمارات للفضاء، خاصة في مجال بحوث وعلوم الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة والدراسات الاستشرافية المتخصصة، إلى جانب التعاون في مجال المسوح الميدانية واستطلاعات الرأي والتدريب، مما يُسهم في دعم المعرفة الهادفة.
وقال سالم بطي سالم القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، إن الوكالة منفتحة على التعاون البناء مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، الذي يُعد أحد أبرز وأهم مراكز الفكر في المنطقة والعالم. 
بدوره، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن وكالة الإمارات للفضاء تمكّنت من النهوض بقطاع الفضاء الوطني حتى أصبح رائداً إقليمياً وعالمياً وداعماً لتنافسية دولة الإمارات.

سالم القبيسي
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
مركز تريندز
وكالة الإمارات للفضاء
محمد العلي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
الرياضة
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
اليوم 14:57
«تدوير» تطلق حملة «المزارع المستدامة»
علوم الدار
«تدوير» تطلق حملة «المزارع المستدامة»
اليوم 14:52
نهيان بن مبارك يفتتح "العين ماسترز" للريشة الطائرة
الرياضة
نهيان بن مبارك يفتتح "العين ماسترز" للريشة الطائرة
اليوم 14:51
أفراد الإنقاذ يبحثون عن ناجين بعد انهيار مبنى متعدد الطوابق في مدرسة بمقاطعة جاوة الشرقية.
الأخبار العالمية
إندونيسيا تسابق الزمن بحثاً عن ناجين أسفل أنقاض مدرسة
اليوم 14:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©