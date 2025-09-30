الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل المشاركين في معرض ومؤتمر «جلوبال ريل 2025»

30 سبتمبر 2025 21:15

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وفد المشاركين في النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل 2025» الذي تستضيفه أبوظبي.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى بمجلس قصر البحر في أبوظبي، بالمشاركين في المؤتمر الذي يعد منصة تجمع نخبة من صناع القرار وقادة القطاع والخبراء من أنحاء العالم لتبادل الرؤى والأفكار وإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحقيق مسقبل أفضل للقطاع وتسريع مسار التحول نحو منظومات نقل أكثر تكاملاً واستدامة.

من جانبه، عبر الوفد عن شكره وتقديره لسموه لاستضافة دولة الإمارات فعاليات المؤتمر والمعرض، مشيدين بالبنية التحتية ومنظومة النقل المتطورة في الدولة.

حضر اللقاء عدد من سمو الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
الإمارات
المؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية
أبوظبي
جلوبال ريل
