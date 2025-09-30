الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قرقاش: خطة ترامب فرصة إنسانية وسياسية لا يجوز التفريط بها

أنور قرقاش
1 أكتوبر 2025 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ترامب يمهل «حماس» أربعة أيام للرد
قادة وزعماء: «خطة ترامب» فرصة لسلام دائم

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن بيان الدول العربية والإسلامية، الداعم لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن غزة، يشكّل دعماً سياسياً مهماً لوقف الحرب المدمرة، مضيفاً أن الخطة فرصة إنسانية وسياسية لا يجوز التفريط بها.
وقال قرقاش، عبر حسابه الشخصي بمنصة «إكس»: «بيان الدول العربية والإسلامية الداعم لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، يشكّل دعماً سياسياً مهماً لوقف الحرب المدمرة، ويمثل فرصة لإعادة إحياء حل الدولتين في ظل الاعترافات المتزايدة بالدولة الفلسطينية». 
وأضاف معاليه: «إنها فرصة إنسانية وسياسية لا يجوز التفريط بها».

أنور قرقاش
خطة ترامب
ترامب
دونالد ترامب
الرئيس الأميركي
فلسطين
إسرائيل
أميركا
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
هدنة غزة
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
الرياضة
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
اليوم 14:57
«تدوير» تطلق حملة «المزارع المستدامة»
علوم الدار
«تدوير» تطلق حملة «المزارع المستدامة»
اليوم 14:52
نهيان بن مبارك يفتتح "العين ماسترز" للريشة الطائرة
الرياضة
نهيان بن مبارك يفتتح "العين ماسترز" للريشة الطائرة
اليوم 14:51
أفراد الإنقاذ يبحثون عن ناجين بعد انهيار مبنى متعدد الطوابق في مدرسة بمقاطعة جاوة الشرقية.
الأخبار العالمية
إندونيسيا تسابق الزمن بحثاً عن ناجين أسفل أنقاض مدرسة
اليوم 14:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©