قرقاش: خطة ترامب فرصة إنسانية وسياسية لا يجوز التفريط بها

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن بيان الدول العربية والإسلامية، الداعم لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن غزة، يشكّل دعماً سياسياً مهماً لوقف الحرب المدمرة، مضيفاً أن الخطة فرصة إنسانية وسياسية لا يجوز التفريط بها.

وقال قرقاش، عبر حسابه الشخصي بمنصة «إكس»: «بيان الدول العربية والإسلامية الداعم لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، يشكّل دعماً سياسياً مهماً لوقف الحرب المدمرة، ويمثل فرصة لإعادة إحياء حل الدولتين في ظل الاعترافات المتزايدة بالدولة الفلسطينية».

وأضاف معاليه: «إنها فرصة إنسانية وسياسية لا يجوز التفريط بها».