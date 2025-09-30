الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سيف بن زايد يلتقي وزيرة الشؤون الداخلية في أرمينيا وتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن تبادل الرخص

30 سبتمبر 2025 22:58

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية مع معالي أربينه سركيسيان، وزيرة الشؤون الداخلية في جمهورية أرمينيا والوفد المرافق لها.وبحث سموه مع معالي الوزيرة الضيفة عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزه، بما يحقق رؤية قيادتي البلدين.
كما ناقش اللقاء الدور المحوري للتعاون والعمل الدولي المشترك في سبيل تعزيز أمن المجتمعات ومكافحة الجريمة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن الاعتراف واستبدال رخص القيادة الصادرة من الإمارات وأرمينيا واستبدالهما دون الحاجة لإجراء الاختبار النظري والعملي لتسهيل تنقل حاملي رخص القيادة من البلدين أثناء الإقامة أو الزيارة.
حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، واللواء سالم الشامسي، وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، والعميد سعيد توير السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن، وعدد من ضباط الوزارة، فيما ضم وفد جمهورية أرمينيا كارين كريكوريان، سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة، وناريك سركيسيان، السكرتير الصحفي لوزيرة الداخلية، رئيس إدارة الاتصال العام والتواصل في وزارة الداخلية، وارتاك هاروتيونيان، رئيس إدارة المراسم في إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية، وآرارات تيفوسيان، رئيس إدارة خدمات التسجيل والتحقيق والتصاريح والتراخيص في وزارة الداخلية، وعدداً من المسؤولين.

المصدر: وام
سيف بن زايد
أرمينيا
الإمارات
وزارة الداخلية
