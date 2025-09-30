الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
ولي عهد المغرب يزور جناح الإمارات في معرض الفرس للجديدة

ولي عهد المغرب يزور جناح الإمارات في معرض الفرس للجديدة
30 سبتمبر 2025 23:54

زار صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ولي عهد المملكة المغربية، جناح دولة الإمارات المشارك في معرض الفرس للجديدة، وذلك خلال افتتاح سموه للدورة السادسة عشرة من المعرض أمس.
وكان في استقبال سموه، معالي فارس خلف المزروعي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وسعادة العصري سعيد أحمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية، وسعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وسعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، وعدد من أعضاء الوفد الإماراتي.
واطلع سموه خلال الزيارة على أقسام ومعروضات الجناح الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث وجمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة عدد من الجهات الإماراتية المعنية بصون التراث.
ويضم الجناح معارض للصور والكتب والمحتويات المرئية، والملابس التراثية، والفنون التشكيلية، إضافة إلى «سجل أنساب الخيل العربية لدولة الإمارات العربية المتحدة»، ومستلزمات الخيل، ومجلس وركن للضيافة.
وفي ختام الزيارة تم تقديم هدية تذكارية لسموه، عبارة عن لوحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، بالإضافة لكتاب سجل أنساب الخيل العربية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد معالي فارس خلف المزروعي أن معرض الفرس للجديدة الذي يقام برعاية كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، يمثل نافذة لإبراز الموروث الإماراتي الأصيل، وتعريف الزوار لاسيما الأجيال الجديدة، بالقيم التي يجسدها التراث في تعزيز الهوية والانتماء الوطني.

وقال معاليه: «تعكس مشاركتنا في هذه التظاهرة الدولية البارزة، التزام دولة الإمارات الدائم بصون تراثها وتعزيز حضوره على الصعيد العالمي، إلى جانب الإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى إحياء التراث المشترك وإبراز قيمه الإنسانية التي تتقاسمها جميع الشعوب».
وأضاف معاليه: «من خلال جناح الإمارات المشارك في المعرض هذا العام، نقدم برنامجاً متكاملاً يضم فعاليات متنوعة تشمل مسابقات وعروضًا تراثية وثقافية، وورش عمل تفاعلية، وأنشطة تسلط الضوء على الفنون الشعبية الإماراتية، بما يسهم في تعزيز الأواصر التي تجمع الشعبين الإماراتي والمغربي من خلال تبادل المعارف، وتقوية الممارسات التراثية المشتركة».
من جانبه أكد سعادة محمد أحمد الحربي، أن المشاركة في معرض الفرس للجديدة بالمملكة المغربیة تجسد عمق العلاقات التاریخیة والأخویة بین دولة الإمارات العربیة المتحدة والمملكة المغربیة، مشیراً إلى أن ھذه الخطوة تأتي في إطار حرص البلدین على تعزیز التعاون في مجال الفروسیة والخیول العربیة الأصیلة باعتبارھا جزءاً من الھویة الثقافیة والتراثیة المشتركة.
وقال الحربي: «إن مشاركتنا في المعرض تأتي تنفیذاً لرؤیة مجلس إدارة الجمعیة وذلك بھدف إبراز الدور الریادي لدولة الإمارات في رعایة الخیول العربیة عالمیاً».
وأضاف أن: «معرض الفرس یمثل منصة مھمة لتبادل الخبرات وتعزیز الشراكات مع المؤسسات الدولیة والإقلیمیة، خاصة مع الأشقاء في المغرب الذین یمتلكون إرثاً عریقاً في ھذا المجال، مشیراً إلى أن المشاركة الإماراتیة تسعى إلى تسلیط الضوء على إنجازات الدولة في مجالات تربیة وتأھیل الخیول وتنظیم البطولات الدولیة».
وأكد: «ستظل جمعیة الإمارات للخیول العربیة ملتزمة برسالتھا في حمایة الإرث الأصیل للخیول العربیة والمحافظة على مكانتھا العالمیة، والعمل مع شركائنا في المغرب وبقیة الدول الشقیقة والصدیقة لتعزیز حضورھا في مختلف المحافل الدولية».

المصدر: وام
