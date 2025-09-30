ولي عهد أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ إبراهيم المعلا

أم القيوين (وام)

قدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ إبراهيم بن أحمد بن حمد المعلا.

وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما إلى ذوي الفقيد، داعيين الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء، الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية.

وقدم واجب العزاء أيضاً، الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول».

وكان سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، قد أدى صلاة الجنازة ظهر أمس، في جامع الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس بأم القيوين،

على جثمان المغفور له، بإذن الله، الشيخ إبراهيم بن أحمد بن حمد المعلا، الذي انتقل إلى جوار ربه مساء أول أمس.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الرقابة المالية، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وأنجال الفقيد وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. ثم توجّه سمو ولي عهد أم القيوين، وسمو نائب حاكم أم القيوين، والشيوخ والمسؤولون ليواروا جثمان الفقيد الثرى بمقبرة أم القيوين، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.